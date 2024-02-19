Домохозяйкам посоветовали срочно положить мел в холодильник

Однако перед тем, как это сделать, нужно разморозить холодильник и помыть полки и стенки техники при помощи уксусного раствора. «Как только прибор снова будет включен, не будет лишним положить несколько кусочков мела на полки», — рассказали специалисты. Это средство эффективно поглощает неприятный запах и делает воздух внутри устройства свежим и чистым.