Продуктолог: чем натуральнее носки, тем сложнее их отстирывать

Дело в том, что натуральное волокно очень хорошо впитывает в себя грязь и красящие вещества. Поэтому недостаточно просто закинуть их в стиралку с обычным порошком, нужен более эффективный подход. Да и с синтетическими носками не всё так просто — определённые порошки могут их быстро испортить. Подробнее о правильной стирке носков рассказала руководитель системы по управлению знаниями Synergetic Ольга Рыжкова.

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Как стирать носки из хлопка

Белые носки из 100% хлопка нужно стирать порошками с кислородным отбеливателем. Если нет такого порошка, то можно предварительно замочить носки в растворе отбеливателя, сказала Рыжкова «Газете.Ru».

Не стоит стирать белые носки вместе с остальными вещами. Если они уже посерели, нужно замочить их в слабом растворе лимонной кислоты — 10 г лимонной кислоты на 1 л воды. После замачивания постирайте их обычным стиральным порошком.

Как стирать синтетические носки

Носки с синтетикой нельзя часто стирать при помощи кислородного отбеливателя. Дело в том, что перекись водорода в пятновыводителях разрушает полиэстер, нейлон и другие синтетические волокна. В итоге носки быстро портятся и выцветают.

«Для предварительной обработки пятен лучше использовать жидкие пятновыводители. Стирать можно со стиральным порошком, но температуру воды стоит выбирать до 40 градусов, не выше», — добавила Рыжкова.