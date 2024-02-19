Не только ипомея: за какие еще растения садоводы могут попасть в тюрьму

В список запрещенных в России растений власти включили популярный у цветоводов и ландшафтных дизайнеров вьюн, известный под названием ипомея трехцветная. Теперь за его выращивание можно получить до восьми лет лишения свободы. В перечень запрещенных растений входят еще около 20 пунктов. NEWS.ru узнал, какие еще виды противозаконно выращивать и почему ипомею только сейчас включили в список.

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Что грозит россиянам за выращивание ипомеи

Правительство России расширило перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Советующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале февраля.

В список попали три новых вида растений: гармала, турбина щитковидная и ипомея трехцветная. За их выращивание может грозить ответственность по ст. 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

За выращивание менее 10 кустов для физических лиц предусмотрена административная ответственность. Власти могут оштрафовать человека на сумму от трех до пяти тысяч рублей либо арестовать на срок до 10 суток. Юридическим лицам при этом грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За 10 кустов нарушителя могут приговорить к двум годам колонии, за 100 кустов и более — к восьми годам лишения свободы.

Можно ли попасть в тюрьму за случайно выросшие на участке растения

Как рассказал NEWS.ru адвокат Михаил Салкин, за выращивание наркосодержащего растения любой садовод может попасть в тюрьму. Он сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 года. Этот документ указывает, что под культивированием следует понимать «деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева и выращивания», и «их посев и выращивание».

«Поэтому довод, мол, это сорняк, я его не сажал, не поливал, не ухаживал не спасет от уголовной ответственности. А вот попытки с ним бороться, например регулярная обработка пестицидами, напротив, укажут, что гражданин активно уничтожал растение, запрещенное к свободному обороту», — подчеркнул Салкин.

По его мнению, за «неуничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры», собственнику земельного участка грозит административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

«Это применяется как раз в случае, если участок заброшен и никакой хозяйственной деятельности там не ведется. Но наказание будет только после того, как официальный орган выдал предписание на уничтожение растений, а владелец участка проигнорировал», — пояснил собеседник NEWS.ru.

В случаях же, когда ипомея трехцветная использовалась при благоустройстве скверов и парков, как предположил Михаил Салкин, она «подлежит принудительному выкорчевыванию и уничтожению». За невыполнение данных обязанностей будет штраф для ответственного за земельный участок, добавил он.

Что известно об ипомее и почему ее запретили

Ипомея трехцветная — это однолетнее вьющееся растение. Помимо декоративных особенностей, оно содержит психоактивное наркотическое вещество. Как узнал NEWS.ru, этот декоративный вьюн не раз использовался в благоустройстве городов. Об использовании ипомеи, например, заявляли власти Петербурга и Самары. В Москве ее высаживали в рамках общегородской акции по централизованной разбивке в столице огородов в 2022 году.

Как предположил Михаил Салкин, ипомею включили в список запрещенных растений из-за того, что современная химия позволила эффективно выделять из этого растения некие вещества, из которых можно легко произвести наркотическое или психотропное средство

«Возможно, раньше количество психотропного средства в растении было незначительным и нерентабельным при производстве запрещенных препаратов, поэтому на него не обращали внимания», — считает юрист.

Сколько всего запрещенных растений в списке

Всего в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, с учетом трех новых наименований попали 19 позиций. В этот список попали и грибы, которые относятся к другому царству живых организмов.

Из наиболее известных растений это мак снотворный и не названные по именам опиатосодержащие родственные виды, конопля, кока и эфедра. Также в перечень вошли галлюциногенные грибы, но конкретные виды, попадающие под запрет, не называются.

Какие еще растения присутствуют в списке Роза гавайская — растение семейства вьюнковых из Индии, его можно встретить в диком виде в Африке и странах Карибского бассейна, культивируется как декоративное. Гармала, или могильник — популярный в странах Азии род ядовитых растений. Голубой лотос — водное растение, растущее в странах Африки, в Индии и Таиланде. У людей может вызывать тошноту и рвоту, угнетение дыхания и тахикардию. Ибога и кат — кустарники Африки. Помимо России, второе растение запрещено и в США, где также считается наркотиком. У людей может вызывать бессонницу, депрессию, анорексию, расстройства желудка, проблемы с сердцем и печенью, маниакальное поведение, бред, психоз и суицидальные состояния.

Митрагина прекрасная, или кратом — дерево родом из Юго-Восточной Азии. Банистериопсис каапи — лиана родом из Южной Америки. Диплоптерис кабрерана — южноамериканское растение, известное под местными названиями чалипонга, чагропанга и чакруна. Мимоза хостилис — дерево родом из Бразилии. Психотрия зеленая — кустарник родом из Латинской Америки. Турбина щитковидная — травянистое растение, распространенное по всей Америке. Шалфей предсказателей — растение с фиолетовыми цветами, родом из Мексики. По виду его легко спутать с обычными полевыми цветами.