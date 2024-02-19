Насколько легко отличить новые запрещенные растения?
Роснаркоконтроль внес в список растений с наркотическими и психотропными веществами турбину щитковидную и ипомею трехцветную. Три грамма семян и больше десяти кустов теперь караются уголовной статьей.
Старший научный сотрудник Астраханского государственного заповедника Наталья Литвинова в интервью ТАСС рассказала, что довольно сложно непрофессионалу отличить запрещенную ипомею от других подобных видов.
Садоводов новое постановление удивило, ведь потенциально ядовитых растений довольно много, рассказывает ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Платонова. Эксперт добавила, что новый запрет только разрекламировал цветы и повысил на них спрос.
Ольга Платонова ландшафтный дизайнер и телеведущая:
«Ипомею вообще немногие знали — только ландшафтные дизайнеры и те люди, которые искушены в садоводстве, — а теперь, в связи с тем, что решили объявить ее вне закона, [знают многие]. Они прикладывали фотографии сумасшедший красоты к своему постановлению, люди увидели — боже, какая же красота, надо срочно покупать! И хуже обстоит дело с семеноводческими компаниями, которые уже планировали продажи этих семян. Их приходится изымать из продажи, то есть это лишние логистические расходы. Во всех странах это растение культивируют, любят его. Я не знаю, почему они такое постановление приняли. Мы все, садоводы, удивлены. Тот же самый ландыш: в аптеке продаются ландышевые капли, но это ядовитое растение. Или для того чтобы луковицы тюльпанов не сгрызли мыши, вокруг них сажают любимые всеми нарциссы, потому что луковица нарцисса тоже ядовитая».
При этом есть важный нюанс: опасность каждого растения зависит от климата и состава почвы. Место, где вы сажаете цветы, всегда влияет на концентрацию ядовитых веществ — так происходит и с маками, и с ландышами, и с опальной ипомеей. В любом случае, дачникам надо быть максимально аккуратными, чтобы не попасть под статью. Планируется, что фиксировать нарушения будут сотрудники дачных правлений, муниципальные органы и представители ЖЭКа. Но если дачник не захочет пускать к себе проверку, придется вызывать участкового.