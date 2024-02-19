Насколько легко отличить новые запрещенные растения?

«Ипомею вообще немногие знали — только ландшафтные дизайнеры и те люди, которые искушены в садоводстве, — а теперь, в связи с тем, что решили объявить ее вне закона, [знают многие]. Они прикладывали фотографии сумасшедший красоты к своему постановлению, люди увидели — боже, какая же красота, надо срочно покупать! И хуже обстоит дело с семеноводческими компаниями, которые уже планировали продажи этих семян. Их приходится изымать из продажи, то есть это лишние логистические расходы. Во всех странах это растение культивируют, любят его. Я не знаю, почему они такое постановление приняли. Мы все, садоводы, удивлены. Тот же самый ландыш: в аптеке продаются ландышевые капли, но это ядовитое растение. Или для того чтобы луковицы тюльпанов не сгрызли мыши, вокруг них сажают любимые всеми нарциссы, потому что луковица нарцисса тоже ядовитая».