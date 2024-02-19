В Москве набирают популярность услуги прачечных самообслуживания

Вслед за ростом числа автомоек самообслуживания в столице набирает популярность еще один вид такого формата обслуживания - прачечные. Почти в каждом районе открылось по 1-2 пункта прачечных самообслуживания. Многие из них - сетевые. Кто же их клиенты и почему растет спрос?

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На северо-западе столицы на бульваре Яна Райниса в помещении прачечной стоит пять профессиональных стиральных машин. Максимальная загрузка каждой до 10 кг. Что удобно, у каждой несколько программ стирки. Вторым этажом над ними стоят сушильные машины. Рядом - автомат по оплате услуг. Гель для стирки можно принести с собой или взять бесплатный, который стоит тут же, на стойке с тазиками. Что удивляет, нет никакого персонала. Выбираю свободную машинку под номером пять. Отправляю туда постельное белье. Нажимаю ускоренный режим стирки. В автомате оплачиваю картой 350 рублей. Машина начинает работать. Скоротать время можно на паре мягких диванчиков.

Почти в каждом районе столицы есть пункты прачечных самообслуживания

Как рассказала одна из клиенток, представившаяся Дианой Самойловой, она стирает здесь пледы и тонкие плюшевые покрывала на кровать.

"Дома стирать крупногабаритные вещи неудобно, да и сушить негде, - поделилась она. - Если сдавать в обычную прачечную, выйдет втрое дороже".