Какие семена для огорода лучше закупить заранее

В преддверии дачного сезона биолог Михаил Краснов рассказал, какие семена для посева стоит закупить заранее. По словам специалиста, позаботиться об этом можно уже сейчас.

© Mir24.TV

Эксперт посоветовал не отказываться от проверенных временем сортов, чтобы наверняка защитить себя от провалов. Кроме того, он напомнил, что, по прогнозам, лето может быть жарким, а значит, стоит выбирать засухоустойчивые культуры.

Биолог также отметил, что с учетом погодных перспектив можно попробовать посадить побольше бахчевых культур. Хорошие перспективы на жаркое лето и у стручковой фасоли.

Среди культур, на которые специалист рекомендовал обратить внимание и закупить семена заранее, – раннеспелые огурцы, томаты различных сортов, а также зелень, в частности салаты, передает «Вечерняя Москва».