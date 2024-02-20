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Какие семена для огорода лучше закупить заранее, рассказал биолог

В преддверии дачного сезона биолог Михаил Краснов рассказал, какие семена для посева стоит закупить заранее. По словам специалиста, позаботиться об этом можно уже сейчас.

Какие семена для огорода лучше закупить заранее
© Mir24.TV

Эксперт посоветовал не отказываться от проверенных временем сортов, чтобы наверняка защитить себя от провалов. Кроме того, он напомнил, что, по прогнозам, лето может быть жарким, а значит, стоит выбирать засухоустойчивые культуры.

Биолог также отметил, что с учетом погодных перспектив можно попробовать посадить побольше бахчевых культур. Хорошие перспективы на жаркое лето и у стручковой фасоли.

Среди культур, на которые специалист рекомендовал обратить внимание и закупить семена заранее, – раннеспелые огурцы, томаты различных сортов, а также зелень, в частности салаты, передает «Вечерняя Москва».

Ранее агроном Петр Синьковский рассказал, когда рассаду нужно пересеять заново. В первую очередь, это необходимо сделать, если всходы редкие и некондиционные. В таком случае семена, скорее всего, хранились неправильно или же отличались низким качеством.

Дом и сад
Михаил Краснов