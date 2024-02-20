Какие семена для огорода лучше закупить заранее, рассказал биолог
В преддверии дачного сезона биолог Михаил Краснов рассказал, какие семена для посева стоит закупить заранее. По словам специалиста, позаботиться об этом можно уже сейчас.
Эксперт посоветовал не отказываться от проверенных временем сортов, чтобы наверняка защитить себя от провалов. Кроме того, он напомнил, что, по прогнозам, лето может быть жарким, а значит, стоит выбирать засухоустойчивые культуры.
Биолог также отметил, что с учетом погодных перспектив можно попробовать посадить побольше бахчевых культур. Хорошие перспективы на жаркое лето и у стручковой фасоли.
Среди культур, на которые специалист рекомендовал обратить внимание и закупить семена заранее, – раннеспелые огурцы, томаты различных сортов, а также зелень, в частности салаты, передает «Вечерняя Москва».
Ранее агроном Петр Синьковский рассказал, когда рассаду нужно пересеять заново. В первую очередь, это необходимо сделать, если всходы редкие и некондиционные. В таком случае семена, скорее всего, хранились неправильно или же отличались низким качеством.