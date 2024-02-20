Четыре породы собак, идеально подходящих для ленивого образа жизни

Порой завести собачку людей останавливает непреодолимая лень: уделять питомцу нужно много времени, а самое страшное — гулять как минимум раз в день. Как оказалось, и для любителей комфорта существуют подходящие породы. Например, говорит президент Российской кинологической федерации в разговоре с «Лентой.ру» Владимир Голубев , пекинесы. По его словам, такие собачки — «своего рода аристократы» и не будут рады длительной прогулке и активным занятиям на улице.

«Как правило, пекинес, оставшись дома один, не будет грызть ваши тапки, громко выть или царапать мебель — такие шалости не для них. Этим собакам нужна умиротворенность», — пояснил специалист.

Английский мастиф и английской бульдог тоже выходят на прогулку без особой инициативы. Эти собаки имеют спокойный характер и любят полежать. Но ленивым хозяевам за это придется поплатиться. Мастиф, отмечает кинолог, требует особого внимания в воспитании, а бульдог славится упрямством. Медлителен также неаполитанский мастиф, который вряд ли будет счастлив бегать вокруг хозяина. Вдобавок эксперт подчеркнул, что в любом случае каждая собака нуждается в прогулках на свежем воздухе. Собственно, как и мы с вами.