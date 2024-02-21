Чем опасна поврежденная тефлоновая посуда

Ученый не рекомендует готовить в посуде с поврежденным тефлоновым покрытием, потому что риск повышается отравиться парами токсина, который выделяется при нагревании тефлона.

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Пойлов отметил, что поврежденное покрытие выделяет большое количество вредных веществ, в том числе и плавиковую кислоту. Она может разрушать желудок, дыхательные пути и даже зубную эмаль.

Профессор назвал симптомы отравления токсичными парами, который выделяются при нагревании поврежденного тефлона. Возможно, вы когда-то испытывали нечто подобное, и даже не поняли, что отравились. К симптомам полимерной лихорадки относятся повышение температуры тела, ломота суставов и озноб. Проходит это состояние в течение суток.

А китайские ученые рассказали, что тефлоновая посуда может стать причиной онкологии.