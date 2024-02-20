Может ли сковородка или кухонная доска навредить человеку

Ученые пермского политехнического университета ответили на вопросы: стоит ли готовить на поцарапанной сковородке, а также опасны ли кухонные доски.

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Тефлон — торговое название тетрафторэтилена, соединения фтора и углерода. Это одно из самых популярных покрытий для сковородок, кастрюль, форм для выпечки. Оно обладает хорошими антипригарными свойствами, но плохо переносит механические повреждения — на тефлоновом покрытии часто образуются сколы и царапины.

Доктор технических наук, профессор кафедры химических технологий ПНИПУ Владимир Пойлов пояснил, что изделия с таким покрытием можно нагревать до 260°C, до 300°C, причем, только на небольшой промежуток времени, иначе начнется термическое разложение. Сильно разогретая сковородка будет активно источать токсичные вещества, например, плавиковую кислоту, которая разрушительно действует на зубную эмаль, дыхательные пути, желудок.

Кроме этого, если дышать парами перегретого тефлона в течение 5-10 часов, может развиться полимерная лихорадка. Человек будет испытывать ломоту в мышцах, головную боль, повышенную температуру и озноб.

— Часто в описании производитель указывает, как сильно можно прогреть сковороду, кастрюлю или форму для выпекания, чтобы она не причиняла вреда здоровью. На это следует обращать внимание. Кроме того, в современном тефлоновом покрытии используют различные химические добавки, которые повышают температуру термического разложения, что делает его менее опасным, — отмечает Владимир Пойлов.

Также бытует мнение, что деревянные доски впитывают часть продуктов, которая не вымывается и со временем начинает разлагаться, отравляя пищу.

«Верхний слой качественных деревянных кухонных досок покрывают антисептическим материалом, который не дает зловредным бактериям проникнуть внутрь дерева. Конечно, со временем защитное покрытие изнашивается. Чтобы продлить срок службы изделия, специалисты рекомендуют иметь дома 3-4 доски, чтобы каждая использовалась под определенный вид продуктов», — объяснила доктор технических наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Наталья Слюсарь.

Что касается пластиковых досок, то исследования последних лет говорят, что разделочные доски являются «существенным источником микропластика в пище человека, который требует пристального внимания». При этом неблагоприятного воздействия полиэтиленовых микропластиков на организм подопытных мышей выявлено не было. Но вопрос их долгосрочного воздействия на здоровье людей все еще остается предметом серьезного изучения.