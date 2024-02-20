Телеграм-каналы обратили внимание на продажу запрещенных в РФ кормов для животных

На маркетплейсах продаются итальянские и французские корма для животных, которые запрещены к ввозу Россельхознадзором. По данным телеграм-каналов, их везут через Белоруссию и Казахстан по «серому импорту».

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Однако, как объяснили Business FM эксперты рынка, поставки таких кормов разрешены до 1 апреля, но с определенных французских и итальянских предприятий. Комментирует гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова:

«Достаточно давно, около трех лет назад, когда Россельхознадзор начал внимательно анализировать состав кормов, которые к нам поступают из-за границы, то где-то обнаружили ГМО, в каких-то — что заявленный состав не соответствует действительности, и эти корма стали запрещать к ввозу в РФ. Россельхознадзор обязал ветеринарные службы всех стран, из которых поступали к нам корма, провести инспекции на заводах, доказать, что используется сырье из благополучных территорий, что состав соответствует заявленному на упаковке и так далее. Некоторые ветеринарные службы зарубежных стран произвели эти действия, некоторые страны проигнорировали требования российской стороны, и ввоз кормов из этих стран был запрещен полностью, и этот процесс продолжается. Не только Hill’s был запрещен для ввоза в РФ, но и сербский корм Farmina. Неоднократно приостанавливался ввоз корма Monge. В январе возобновлена сертификация кормов из 28 предприятий, всего 114 кормовых линеек. Но им возобновили сертификацию до 1 апреля этого года».

Как указано на сайте Россельхознадзора, с 6 февраля приостановлен ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. В сообщении говорится, что в корме для кошек Hill’s Science Plan были обнаружены ДНК незаявленных в составе растительных компонентов: гороха, сои и рапса. Таким образом, производитель «премиальных» кормов вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные, с целью снижения себестоимости. При этом в списке разрешенных к ввозу до 1 апреля есть итальянский Hills, но указан конкретный регистрационный номер завода.

Запрещенный к ввозу корм для кошек Hill’s Science Plan также есть на маркетплейсах, редакция Business FM позвонила продавцам, они уверяют, что распродают остатки:

— Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас корм для кошек Hill’s Science Plan на сайте вижу. Опасаюсь запрета в плане того, что там могут быть какие-то вредные компоненты. Это новые поставки, или вы распродаете остатки?

— Только остатки у нас. Не понятно, будет ли он поступать в дальнейшем.

— А остатки распродавать можно? Не было никаких от руководства распоряжений, что вредно, не распродаем?

— Нет, такого не было. Нам и Hill’s ничего подобного не присылала.

— То есть никаких уведомлений не было? Можно спокойно покупать, но при этом новые эти корма не заказывали, каких-то новых вкусов нет?

— Пока приостановлены поставки, так как запрет на поступление товаров. Распродаем все, что есть. Ничего подобного не было, чтобы кто-то звонил и обращался, что какие-то проблемы есть. Единственное, у всех возникает вопрос по поводу того, что действительно там есть. Hill’s нас не уведомлял, но у нас весь товар сертифицированный, продаем то, что раньше продавали.

— Хотела бы узнать про корм Hill’s Science Plan. Видели, что есть он на Wildberries. Мы слышали новость, что запретили его.

— Из Италии проблема с поставками.

— Как заказываете его? Он на Wildberries есть.

— Те партии, которые заехали еще до закрытия поставок.

— Не будет новых партий?

— Пока не знаем, с перебоями. Какая будет политическая история, как решит Россельхознадзор, пока не знаем.

— Остатки пока есть — и все, дальше пока неизвестно?

— Пока то, что есть, то есть, если будет появляться -будем продавать.

— Можно как-то через параллельный импорт заказывать?

— Не могу сказать, там белорусы обычно суетятся сразу.