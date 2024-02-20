Шесть лиан, которыми можно заменить попавший в список запрещенных вьюнок
Ипомею трёхцветную отнесли к наркосодержащим растениям. Чем заменить запрещённый «бабушкин вьюнок» на заборах и навесах, «Клопс» рассказала калининградский ландшафтный дизайнер Ирина Жогова.
Теперь за выращивание знакомых многим «граммофончиков» может грозить до двух лет колонии. Садовники рекомендуют полностью избавиться от этого цветка на своих участках, потому что он может распространяться самосевом — сложно уследить за количеством растений. Ирина предложила список лиан, которые хорошо себя чувствуют в калининградском климате.
1. Ипомеи другого сорта
Запрещён только один вид из 700, поэтому если очень нравится именно это растение, то можно заменить на ипомею квамоклит, лобата или мина лобата, пурпурную и батат. Последняя не относится к вьющимся, но тоже может прикрыть неказистый участок забора.
2. Княжик и клематис
По внешнему виду они очень похожи, только клематис начинает цвести к середине июля, а княжик — к августу. Одним сортам клематиса нужна только санитарная обрезка, другим — полная на зиму.
Княжик — это лиана с зимующими побегами в 2-3 метра. Цветки могут быть разнообразной формы и цвета: колокольчатые, махровые, розовые, белые, пурпурные и двухцветные.
3. Жимолость каприфоль
Душистое растение с причудливыми цветами. Каприфоль очень быстро растёт и достигает 5-8 метров. При правильном уходе — редкий полив и мульчирование компостом или перегноем — за сезон будет прибавлять по метру в высоту. Такой лиане потребуется забор или навес в качестве дополнительной опоры.
Цвести жимолость начинает в конце мая, а после появляются несъедобные ягоды, которые добавляют определённой декоративности кустарнику.
4. Актинидия
Ирина Жогова отметила, что актинидию очень редко используют в Калининградской области, поэтому удивить соседей такой диковинкой будет легко.
Многие знают актинидию деликатесную — это киви. Есть мужские и женские сорта, поэтому если хотите увидеть плоды, необходимо это учитывать. Наиболее приспособленной для декоративного использования актинидия коломикта, которая может достигать 3-4 метров. Этот сорт морозостойкий, поэтому в нашем климате зимой можно не снимать растение с опор. Листва коломикты может менять свой окрас в течение сезона от розового до оранжевого.
5. Девичий виноград
Девичий виноград может вырасти до 25 метров в высоту. Он совершенно неприхотлив и хорошо растёт как на солнце, так и в тени, прекрасно переносит засуху, удобрения требует только в первый год. Чтобы он не разрастался хаотично, следует производить санитарную обрезку.
6. Плющ
Используется для однотонного озеленения, но можно найти и плющ с пёстрыми листьями. Растение влаголюбивое и не очень морозостойкое, поэтому следует его поливать несколько раз в неделю, высаживать весной, чтобы за лето окрепло, и выбирать сорта, которым не страшны низкие температуры.
Плющ не очень быстро завьёт все заборы — в первые несколько лет у него не самый обильный рост, но со временем придётся обрезать ненужные веточки.