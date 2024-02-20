Шесть лиан, которыми можно заменить попавший в список запрещенных вьюнок

Ипомею трёхцветную отнесли к наркосодержащим растениям. Чем заменить запрещённый «бабушкин вьюнок» на заборах и навесах, «Клопс» рассказала калининградский ландшафтный дизайнер Ирина Жогова.

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Теперь за выращивание знакомых многим «граммофончиков» может грозить до двух лет колонии. Садовники рекомендуют полностью избавиться от этого цветка на своих участках, потому что он может распространяться самосевом — сложно уследить за количеством растений. Ирина предложила список лиан, которые хорошо себя чувствуют в калининградском климате.

1. Ипомеи другого сорта

Запрещён только один вид из 700, поэтому если очень нравится именно это растение, то можно заменить на ипомею квамоклит, лобата или мина лобата, пурпурную и батат. Последняя не относится к вьющимся, но тоже может прикрыть неказистый участок забора.

2. Княжик и клематис

По внешнему виду они очень похожи, только клематис начинает цвести к середине июля, а княжик — к августу. Одним сортам клематиса нужна только санитарная обрезка, другим — полная на зиму.

Княжик — это лиана с зимующими побегами в 2-3 метра. Цветки могут быть разнообразной формы и цвета: колокольчатые, махровые, розовые, белые, пурпурные и двухцветные.

3. Жимолость каприфоль

Душистое растение с причудливыми цветами. Каприфоль очень быстро растёт и достигает 5-8 метров. При правильном уходе — редкий полив и мульчирование компостом или перегноем — за сезон будет прибавлять по метру в высоту. Такой лиане потребуется забор или навес в качестве дополнительной опоры.

Цвести жимолость начинает в конце мая, а после появляются несъедобные ягоды, которые добавляют определённой декоративности кустарнику.

4. Актинидия

Ирина Жогова отметила, что актинидию очень редко используют в Калининградской области, поэтому удивить соседей такой диковинкой будет легко.

Многие знают актинидию деликатесную — это киви. Есть мужские и женские сорта, поэтому если хотите увидеть плоды, необходимо это учитывать. Наиболее приспособленной для декоративного использования актинидия коломикта, которая может достигать 3-4 метров. Этот сорт морозостойкий, поэтому в нашем климате зимой можно не снимать растение с опор. Листва коломикты может менять свой окрас в течение сезона от розового до оранжевого.

5. Девичий виноград

Девичий виноград может вырасти до 25 метров в высоту. Он совершенно неприхотлив и хорошо растёт как на солнце, так и в тени, прекрасно переносит засуху, удобрения требует только в первый год. Чтобы он не разрастался хаотично, следует производить санитарную обрезку.

6. Плющ

Используется для однотонного озеленения, но можно найти и плющ с пёстрыми листьями. Растение влаголюбивое и не очень морозостойкое, поэтому следует его поливать несколько раз в неделю, высаживать весной, чтобы за лето окрепло, и выбирать сорта, которым не страшны низкие температуры.