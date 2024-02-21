Почему собак нельзя игнорировать

Кинолог Голубев: собаку нельзя игнорировать, это только ухудшит ее поведение
Самым худшим наказанием для собаки является игнорирование, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. При таком наказании собака будет вести себя только хуже, позитивных результатов оно не принесет, подчеркнул он в беседе с РИАМО.
Голубев объяснил, что такое наказание вызывает сопротивление со стороны питомца, так как связано с его стайными инстинктами.
"Дело в том, что в дикой природе стая, игнорируя молодых животных, отделяет их от себя. Помимо игнорирования, они могут проявлять необоснованную агрессию. А для животного потеря стаи может грозить голодом или гибелью", — пояснил эксперт.
Если хозяин не обращает внимания на действия своей собаки и при этом проявляет скрытую или открытую агрессию, то это влияет негативно на животное. Собака начинает нервничать, а ее нежелательное поведение будет только учащаться.
"Кроме того, собака может начать оставлять метки в доме, это делается для того, чтобы оставить свой запах, закрепив себя таким образом в "стае" — предупредил кинолог.
Напомним, также Голубев объяснил, что собак нельзя держать на цепи, так как это может привести к негативным последствиям для суставов, мышц и позвоночника, а также спровоцировать появление лишнего веса, проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ.