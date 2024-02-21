Стал известен элементарный способ избавиться от налета на раковине
Эксперты: удалить налет на раковине можно с помощью соды и уксуса.
Специалисты рекомендуют нанести небольшое количество пищевой соды на влажную тряпку и тщательно протереть раковину, чтобы удалить грязь.
Затем, чтобы избавиться от известкового налета, следует протереть поверхность уксусом, сообщает портал «Белновости». После этого на раковину следует нанести тонкий слой детского масла: жир, содержащийся в нем, поможет уплотнить поверхность, тем самым снижая вероятность образования налета и грязи на сантехнике. Если детское масло недоступно, можно воспользоваться ополаскивателем для стиральной машины, который также обладает аналогичным эффектом.
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