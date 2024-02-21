Стал известен элементарный способ избавиться от налета на раковине

Затем, чтобы избавиться от известкового налета, следует протереть поверхность уксусом, сообщает портал «Белновости». После этого на раковину следует нанести тонкий слой детского масла: жир, содержащийся в нем, поможет уплотнить поверхность, тем самым снижая вероятность образования налета и грязи на сантехнике. Если детское масло недоступно, можно воспользоваться ополаскивателем для стиральной машины, который также обладает аналогичным эффектом.