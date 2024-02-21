Более 100 полезных соединений обнаружили в японском растении

Ученые идентифицировали растение, которое содержит большое количество полезных веществ. Это анемонопсис крупнолистный (Anemonopsis macrophylla). Травянистое растение с бело-розовыми цветками в природе встречается только на острове Хонсю (Япония).

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Биологи раскрыли химический состав листьев и цветков анемонопсиса. В исследовании приняли участие представители Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск), Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) и Института ботаники Китайской академии наук. Научная работа была поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).

В ходе анализа ученым удалось выделить кумарины (13 соединений), фурокумарины (3), фурохромоны (2), фенольные кислоты (21), флавоноиды (27), а также жирные кислоты и их производные (15 соединений).

Кумарины – ароматические соединения, которые используются в парфюмерии. Также они обладают противоопухолевым и антикоагулянтным эффектом. Флавоноиды известны антиоксидантными свойствами и способны нейтрализовать свободные радикалы. Жирные кислоты активно применяются в пищевой промышленности.

Ученые предположили, что растение может стать основой для производства новых лекарств и биологически активных добавок, сообщает International Journal of Molecular Sciences.