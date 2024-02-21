Назван способ убрать со стола следы от чашек

Убрать со стола следы от чашек можно с помощью зубной пасты. Простой способ избавиться от подобных загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

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Для удаления следов нужно обработать поверхности водой, после чего следует нанести пасту и протереть губкой. Пятно исчезнет через несколько минут, после чего можно протереть стол сухой тряпкой.

Специалисты отметили, что раствор уксуса и соды окажется не менее эффективным в борьбе с такими следами. Если загрязненный предмет сделан из пластика или искусственного камня, лучше всего воспользоваться горчичным порошком или лимонным соком.