Дачников призвали снимать кожуру с бананов с одной целью

Чтобы розы на даче как можно дольше оставались пышными, рекомендуется удобрить их настоем из банановой кожуры. Таким советом поделились эксперты «БелНовостей».

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С этой целью снятую кожуру необходимо подсушить и измельчить, а затем залить литром воды. В раствор также можно добавить две чайные ложки соды.

Пионы рекомендуется удобрять раствором на основе дрожжей и хлеба. Дачников призвали использовать ее дважды в год, летом и весной. Темный хлеб рекомендуется нарезать на небольшие кубики и замочить в ведре воды. Для более яркого эффекта можно добавить измельченную крапиву. Средство должно настаиваться около 6-7 дней.

Дрожжевым раствором можно подкармливать также и другие растения в саду. Для приготовления в литре воды необходимо растворить 200 граммов дрожжей, а затем массу смешать с еще 10 литрами чистой воды.