Какие цветы нельзя высаживать на даче по новым правилам

Кабмин своим постановлением расширил список запрещенных растений. В него попали популярные у садоводов ипомея трехцветная и турбина щитковидная, а также гармала.

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Действующий до этого «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ», утвердили еще в 2010 году. Позднее этот список уже дополняли — в 2012, 2017, 2019 и 2020 годах.

До сих пор в перечне было 16 растений. Это, например, конопля, кокаиновый куст, мак снотворный, шалфей предсказателей. В 2017 году к ним присоединилась Мимоза хостилис, в 2019 — Митрагина прекрасная, а в 2020 — Банистериопсис каапи, Диплоптерис кабрерана, Ибога и Психотрия зеленая. Теперь в этот список включены и ипомея трехцветная и турбина щитковидная, а также гармала.

Отметим, что ипомея, лиана с синими, лиловыми или насыщенно розовыми цветами, и турбина, вьющаяся лоза с белыми цветами, — из-за своей красоты очень популярны у российских дачников. Их можно встретить чуть ли не на каждом втором участке. Гармала же - это травянистое ядовитое растение, известное в народе, как Могильник, из-за специфического запаха. Несмотря на это из гармалы готовят множество народных средств, например, в интернете можно встретить рецепт отвара для полоскания полости рта, а также средства от эпилепсии и неврастении.

«Принимаемые меры по отношению к растениям легко объяснимы, прокомментировал инициативу кабмина член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан ХБийсултан Хамзаев. — Все дело в содержании Эргина — алколоида лизергиновой кислоты, широко известного, как ЛСД. Эргин — это мощнейший галлюциноген, который запрещен к обороту».

Как пояснил депутат, граждане не только не имеют права выращивать данное растение, но также должны предпринимать меры по его уничтожению: «Но речь идет о полудико растущем растении и уничтожать его довольно сложно, потому что оно разрастается как сорняк».

Уголовная ответственность наступит при выращивании от 10 кустов, это считаются крупные размеры. Максимальные сроки по 231 статье УК РФ — до восьми лет лишения свободны, сообщил Хамзаев.