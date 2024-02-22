Как правильно выбрать мультиварку

Эти рекомендации помогут определиться с видом кухонного помощника.

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Этот бытовой прибор сэкономит огромное количество времени и позволит приготовить полезные блюда благодаря нажатию одной кнопки.

Мультиварка — это настоящее спасение для тех, у кого не хватает времени на готовку. Справиться с прибором может даже школьник. По сути, в мультиварку нужно загрузить продукты согласно рецепту, выбрать необходимый режим и запустить в работу. Всё остальное чудо-машина сделает для вас.

Зачем нужна мультиварка: преимущества

Большой плюс мультиварки не только в скорости и простоте приготовления пищи. Благодаря режиму отложенной готовки можно распланировать своё время. Например, утром загрузить ингредиенты и выбрать определённое время, когда прибор должен начать готовку. То есть к вечеру вы получите свежий горячий ужин. За вами — только накрыть стол и позвать домочадцев.

Виды мультиварок

Мультиварки отличаются по типу воздействия на продукты. Выделяют несколько видов бытовых приборов.

Классическая мультиварка

У стандартной мультиварки простое программное управление, нагревательный элемент расположен внизу. Стандартные режимы: жарка, тушение, варка. В некоторых моделях есть возможность использовать прибор в качестве духовки или йогуртницы.

Ещё одно преимущество в том, что даже в процессе приготовления можно добавить дополнительные ингредиенты. Мультиварки оснащены встроенным таймером. Также есть программы для различных типов пищи, таких как рис, мясо, рыба, супы и так далее.

Стандартная мультиварка позволяет пользователю регулировать температуру и время приготовления в зависимости от рецепта и предпочтений. Классические мультиварки имеют различные механизмы безопасности, такие как защита от перегрева, автоматическое отключение и защита от случайного открытия крышки в процессе готовки.

Мультиварка-скороварка

Своё название она получила за скорость приготовления блюд. За счёт повышенного давления, равномерного нагрева и высокой температуры продукты готовятся гораздо быстрее. Использование скороварки в мультиварке позволяет сохранить больше питательных веществ в пище, так как они не разрушаются при длительной варке.

Несмотря на все плюсы, у скороварки есть небольшой недостаток — если вы уже запустили режим, добавить ингредиенты нельзя. Скороварка идеально подходит для готовки холодца, так как в ней быстро размягчаются и расщепляются твёрдые ингредиенты.

Кулинарная машина

Эта модель больше напоминает кухонный комбайн с большим набором функций. Её можно использовать как блендер, мясорубку, миксер. И всё благодаря дополнительным насадкам и ножам. Есть в комплекте и индукционный элемент, который нагревает чашу для приготовления пищи.

Один недостаток — очень высокая цена. Зато мультикухня может заменить несколько бытовых приборов: хлебопечку, пароварку, йогуртницу. В ней можно резать продукты, взбивать кремы, замешивать тесто, пассеровать, готовить еду на пару, перемалывать кофейные зёрна и так далее.

Мультиварка с функцией су-вид

Су-вид — это техника приготовления пищи, при которой пища готовится в вакууме при низкой температуре в течение продолжительного времени. Такая мультиварка оснащена нагревательным элементом и термостатом, которые поддерживают постоянную низкую температуру в воде, чтобы пища готовилась равномерно и сохраняла свою натуральную влажность и текстуру.

Су-вид-техника позволяет достичь идеального равномерного прожаривания пищи, сохраняя её сочность и нежность. Это особенно важно при готовке мяса и рыбы. Также благодаря низкой температуре пища не пережаривается и не теряет питательные вещества.

Блюда в такой необычной мультиварке готовятся под вакуумом в специальных пакетах. Продукты, согласно рецептуре, запечатываются в пакете из безопасного пищевого пластика. Далее его помещают в чашу с водой и запускают гаджет в работу.

Еда томится, а при готовке сохраняются все витамины и полезные свойства ингредиентов. Такой способ придётся по душе тем, кто следует правилам здорового образа жизни. Минимум калорий, никакого масла и витамины в одной порции.

Некоторые мультиварки имеют дополнительный отсек, это позволяет готовить два блюда одновременно. Отличаются мультиварки также по объёмам чаши, мощности, типам нагревания и управлению.

Объём чаши

При покупке прибора следует определиться, на какое количество человек будет готовиться еда. Например, на семью из трёх человек лучше выбирать мультиварку с чашей объёмом в 5 л. Чаши объёмом в 1,5-2 л подойдут для одного человека.

Некоторые мультиварки имеют в комплекте чаши в 12 л. Такие объёмы рассчитаны на большую семью.

Мощность

В зависимости от мощности выделяют три основных типа:

минимальные — до 500 Вт;

средние — от 500 до 1200 Вт;

максимальные — более 1200 Вт.

Мультиварки с минимальной мощностью характерны для приборов с небольшим объёмом чаш. Средняя мощность присуща мультиваркам с чашами в 6 л, а самые мощные, соответственно, большим объёмам — от 8 л.

Однако чем ниже мощность, тем меньше электроэнергии затрачивается.

Тип нагрева

Нагрев при помощи ТЭНа

Большинство мультиварок стандартного типа имеют именно такую систему. Нагревательный элемент расположен внизу корпуса.

3D-нагрев

Помимо нижнего нагревательного элемента, дополнительные расположены на стенках прибора. Это даёт более равномерный и быстрый нагрев.

Нагрев при помощи индукции

Вместо нагревательного элемента встроена индукционная катушка, которая за счёт создания электромагнитного поля и волн готовит пищу. Считается самым безопасным, но в то же время самым дорогим вариантом.

Тип крышки

Крышки бывают откидными или съёмными. Откидные закреплены при помощи замков или штифтов, а съёмные снимаются, как крышки на кастрюлях. Независимо от типа, крышка должна плотно прилегать к чаше и не выпускать пар.

Управление

Пользоваться мультиваркой можно благодаря двумя способам управления:

механическому — в данном случае бытовой прибор оборудован рычагами;

электронному, которое бывает сенсорным и кнопочным.

Виды покрытия чаши мультиварки

Материал корпуса бытового прибора обычно представляет собой алюминий и сталь. Внутренняя антипригарная часть мультиварки покрывается защитным слоем из разных материалов.

Классическое антипригарное покрытие

Покрытие из тефлона является одним из самых распространённых антипригарных покрытий. Оно долговечно, остатки пищи легко удаляются. Однако при использовании покрытия из тефлона следует быть внимательным, чтобы не повредить его, так как высокая температура или использование металлических инструментов может привести к отслаиванию покрытия.

Керамическое антипригарное покрытие

Обладает хорошей антипригарностью, экологичное и безопасное, позволяет легко удалять остатки пищи после приготовления. Керамика более устойчива к царапинам и истиранию, но требует бережного обращения. Такие чаши нельзя мыть в посудомоечной машине.

Покрытие из алюминия

Обеспечивает равномерное распределение тепла и хорошую теплопроводность. Прочное, износостойкое, но требует деликатного ухода, чтобы избежать повреждений.

Есть чаши из нержавеющей стали без антипригарного покрытия. Они прослужат долго, но отмывать прилипшую еду довольно тяжело, так как пища пригорает.

Режимы мультиварок

Стандартные мультиварки имеют примерно с десяток базовых режимов приготовления. Это:

варка — используется для готовки супов и гуляшей;

тушение — каши, жаркое, овощное рагу;

жарка — мясные блюда, овощи;

каша — для круп;

плов;

выпечка — запеканки, печенье, кексы и другая сдоба из теста;

разогрев — заменяет функции микроволновки;

варка на пару — приготовление еды без масла.

В более оптимизированных моделях есть дополнительные функции, такие как:

приготовление йогурта;

стерилизация;

фритюрница;

хлебопечка;

паста;

копчение;

фондю;

попкорн;

детское питание.

В дорогих мультиварках количество режимов может достигать 40.

Дополнительные возможности

Большинство мультиварок имеет ряд очень полезных функций.

Поддержание тепла . Это полезно тем, что даже приготовившееся пару часов назад блюдо, будет тёплым к подаче к столу.

. Это полезно тем, что даже приготовившееся пару часов назад блюдо, будет тёплым к подаче к столу. Отложенная готовк а. Удобно, что, сложив продукты в чашу, можно выбрать определённое время для старта приготовления.

а. Удобно, что, сложив продукты в чашу, можно выбрать определённое время для старта приготовления. Защита от детей . Мультиварки с защитой от детей обезопасят любимых чад от ожогов. При включении этой функции блокируются крышка и дисплей с настройками.

. Мультиварки с защитой от детей обезопасят любимых чад от ожогов. При включении этой функции блокируются крышка и дисплей с настройками. Контроль через Wi-Fi. Можно управлять мультиваркой, находясь вне дома — вам нужно будет установить на смартфон необходимое приложение.

Как выбрать мультиварку: 8 советов

Чтобы не ошибиться в выборе полезного и практичного прибора, следует учитывать несколько рекомендаций.

Определитесь, для каких целей вам нужна мультиварка. Если вы не планируете печь хлеб, готовить йогурты и коптить рыбу, то вряд ли вам понадобится дорогая многофункциональная модель. Выбирайте мультиварку попроще с базовым набором режимов приготовления.

Обратите внимание на материал корпуса. Пластик считается самым хрупким, а приборы из металла — крепче и долговечнее.

У чаши должны быть толстые стенки, это обеспечивает равномерное нагревание пищи.

Выбирайте правильную мощность. Для семьи из трёх человек достаточно агрегата с 800 Вт.

Крышка должна крепко держаться на замках или штифтах и не вылетать при открывании.

Длина шнура должна доставать до розетки на кухне.

Лучше всего выбирать бытовой прибор со съёмной чашей. Две чаши в комплекте не будут лишними — например, если одна сильно загрязнится и потребуется больше времени на очистку.

Проверьте, чтобы мультиварка была оснащена влагосборником — ёмкостью для сбора конденсата.

Мультиварка, также известная как мультипечь или мультикукер, представляет собой электрическое устройство, которое объединяет несколько функций приготовления пищи в одном приборе. Готовка в ней значительно экономит время, а продукты при этом сохраняют все витамины.

Готовить еду можно без масла, что делает пищу полезной и низкокалорийной. У стандартного прибора есть несколько режимов приготовления — варка, тушение, жарка, запекание, пароварка, а также дополнительные функции, такие как встроенный таймер, отложенный старт, программы для различных типов пищи.