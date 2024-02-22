Виды и сорта маклеи, которые стоит посадить в саду

Сад — это не просто набор красивых растений, но и их удачное сочетание. Особенно гармонично выглядят композиции, сочетающие традиционные садовые цветочные культуры и неприхотливые растения с неброской красотой, которые часто называют «дикорастущими». Среди последних нашли свою нишу и пока еще редкие, но весьма необычные и простые в уходе маклеи. Несмотря на вполне себе приличные размеры, они не смотрятся монументальными благодаря изящным резным листьям и ажурным соцветиям.

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Они декоративны с весны до глубокой осени, начиная с появления сизых листьев в мае и заканчивая облетанием последних плодов в конце октября — ноябре (на юге). Бесспорно, маклея — достойное украшение сада, но при этом важно помнить, что она ядовита, поэтому лучше воздержаться от ее выращивания, если в семье есть маленькие дети и животные.

Ботаническое досье

В роде Маклея, или Маклейя (Macleaya, syn. Bocconia), из семейства Маковые (Papaveraceae) всего 2-3 вида корневищных многолетников. Название рода дано в честь Александра Маклея (Alexander Macleay), жившего в 1767-1848 гг., — бывшего секретаря Лондонского Линнеевского общества по делам колоний Нового Южного Уэльса.

Маклеи распространены на лугах, среди кустарников и в лесах Китая, Японии. Их культивируют из-за красивых листьев и изящных соцветий. Прямостоячие сизоватые стебли несут очередные сердцевидные пальчато-лопастные листья от серо-зеленого до оливково-зеленого цвета, длиной до 25 см, с округлыми зубчатыми лопастями и выступающими жилками. Многочисленные безлепестковые трубчатые цветки длиной до 1 см, с 2 или 4 чашелистиками и пучком тычинок собраны в воздушные ажурные метелки. Стебли и черешки листьев содержат желтовато-оранжевый млечный сок.

Маклея сердцевидная

Маклея сердцевидная (Macleaya cordata, syn. Bocconia cordata) родом из Китая, Японии, Тайваня. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 3-8.

Сильнорослое длиннокорневищное многолетнее раскидистое растение высотой до 2,5 м и шириной до 1 м. Стебли прямостоячие, листья пяти-семилопастные, зубчатые, длиной 15-20 см, от светло-зеленого до оливково-зеленого цвета сверху и серо-белого снизу. Каждый лист имеет сердцевидную форму у основания — отсюда и видовое название. Цветки безлепестковые, кремово-белые или бледно-розовые, собраны в разветвленные воздушные, рыхлые метелки длиной до 30 см. В каждом цветке — 24-30 заметных тычинок. Цветет с середины и до конца лета. В культуре часто не плодоносит.

Маклея мелкоплодная

Маклея мелкоплодная (M. microcarpa) родом из Центрального и Восточного Китая, Японии. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-9.

Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5-2 м. Листья крупные, пальчато-лопастные, сизо-зеленые сверху и почти белые снизу. Все части растения содержит оранжевый млечный сок и имеют неприятный мышиный запах, за исключением цветков (желтовато-коричневых, с розовым оттенком), которые источают тонкий аромат. Цветет с середины июня до середины июля. Семена созревают в конце августа — в сентябре.

У маклеи мелкоплодной есть весьма интересный

декоративный сорт — 'Kelway’s Coral Plume'

. Растение высотой 2,2 м и шириной 1 м. Метелки поникающие, цветки кораллово-розовые, с 8-15 тычинками.

Маклея кьюская

Маклея кьюская (Macleaya x kewensis) – гибрид м. сердцевидной и м. мелкоплодной. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 3-8.

Корневищный многолетник высотой 2,5 м и шириной 1 м. Листья пяти-девятилопастные, серо-зеленые. Цветки кремовые, с 12-18 тычинками, собраны в верхушечные метелки. Цветет с начала и до конца лета.

Садоводам наверняка будет интересен декоративный сорт маклеи кьюской — 'Flamingo'. Статный ажурный куст высотой 2,5 м и шириной 1,5 м. Цветки в бутонах — розовые, позже приобретают охристо-розовую окраску.

Особенности выращивания маклеи

Они хорошо переносят большинство грунтов — но лучше выращивать на умеренно плодородной средневлажной, хорошо дренированной (можно — даже на песчаной) почве. Маклеи более декоративны на полном солнце в регионах с прохладным летом — и в полутени в местах с жарким летним климатом. В оптимальных условиях выращивания — быстро разрастаются. Независимо от высоты растений опора им обычно не требуется. Могут давать единичный самосев — чтобы исключить эту проблему, цветоносы срезают до созревания семян.

Они полностью морозостойки в пределах указанных зон USDA, но молодые побеги могут быть повреждены поздними

возвратными заморозками. Также весной в средней полосе России следует обеспечить им временное укрытие от холодных и сухих ветров.

Маклеи отзывчивы на внесение органических удобрений в виде перегноя, или компоста, или торфа.

Они устойчивы к болезням и вредителям, но молодые экземпляры уязвимы перед голыми слизнями; возможно повреждение совкам и поражение мучнистой росой.

Особенности размножения маклеи

Весной высевают семена в контейнеры в холодном

парнике — или сразу в открытый грунт. Деление проводят поздней осенью или весной. Отделяют и пересаживают укоренившиеся корневища, когда те находятся в состоянии покоя; мелкого деления маклеи не любят. Взрослые крупные экземпляры пересадку переносят плохо: болеют, не цветут. Можно размножать и корневыми отпрысками. При делении, пересадке лучше работать в перчатках. При попадании млечного сока на кожу следует сразу смыть его проточной водой.

Размещение на даче

Высокие маклеи удачно смотрятся на заднем плане пейзажных

миксбордеров. При выборе соседей для них важно учитывать не только окраску, время цветения, но и схожесть их требований, иначе многие дикорастущие экземпляры вскоре исчезнут из такой композиции.

Маклеи можно отнести к скульптурным многолетникам холодной гаммы. Однако они неплохо сочетаются и с растениями теплых тонов — с кореопсисами, гелениумами, золотарниками, клещевиной обыкновенной и т.д.

Особенно интересны сочетания маклеи и растений с контрастными (не только по окраске, но и по форме) соцветиями. В первую очередь — с представителями семейства Яснотковые: леонотисами, многолетними шалфеями, котовниками, многоколосником фенхелевым, монардами и другими.

Своеобразная изюминка есть и в дуэтах маклеи с

Интересно будут смотреться метельчатые соцветия маклеи и крупные цветки энотеры двулетней, штокрозы розовой, лилейника гибридного, лилий.

Нюансные сочетания могут быть составлены с

Любители декоративных злаков смело могут составлять композиции из маклеи и мискантусов, вейников, проса прутьевидного и др. С сизыми листьями маклеи гармонично и изысканно будут смотреться травы с голубыми листьями —

колосняк песчаный, овсец и его сорта, овсяница сизая, о. аметистовая, о. Мэра и т.д. Маклеи подойдут и для создания высокой кулисы, живой изгороди, для солитерной посадки, но не на малых по площади участках. Они хорошо смотрятся при посадке около стен зданий или у каменных заборов.