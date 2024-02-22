Догхантеры в России: как уберечь собаку и наказать отравителей

В ряде регионов вновь активизировались догхантеры. Недавно и москвичи стали замечать странные цветные пятна на снегу — якобы отраву. А в некоторых районах столицы, злоумышленники стали развешивать «объявления» в районах Москвы, в которых обещают хозяевам животных «неприятное вещество» за то, что те не убирают за питомцами во время прогулок. Можно ли призвать догхантеров к ответственности, как распознать отравление собаки и что делать — в материале «Вечерней Москвы».

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Распознать отравление

По словам ветеринара Артема Воскресенского, чаще всего догхантеры используют яд, при котором у животного просматриваются яркие неврологические симптомы. У собак начинаются судороги и конвульсии, обильно идет пена изо рта, нарушается координация и путается сознание.

— Коварность в том, что обычно в течение суток, иногда чуть дольше (проявляются первые симптомы — прим. «ВМ»). Прямую связь трудно уловить между тем, что питомец действительно что-то съел и ему стало плохо из-за этого, — рассказывает собеседник «ВМ».

По словам специалиста, обнаружив описанные симптомы у питомца, следует как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику. Лучше всего успеть это сделать в течение пары часов.

Воскресенский уверен, что при должной и своевременной помощи врача отравленное животное выживает практически в 100 процентах случаев. Но можно и самостоятельно повысить питомцу шансы. Для этого собаке следует сразу при обнаружении симптомов дать витамин В6 (он же пиридоксин). Даже в больших дозах он не навредит животному, но поможет продержаться, пока его везут к врачу.

— Однако иногда догхантеры пользуются препаратами, спасти от которых питомцев практически невозможно. Такой яд взывает у животного кровотечение — как внутреннее, так и наружное, — сетует ветеринарный врач.

Меры предосторожности

От ловушек догхантеров уберечься тяжело. Лучше всего правильно дрессировать собаку, чтобы питомец заранее был приучен ничего не подбирать с земли.

— Хорошая дрессировка решает вопрос. Собака должна быть четко натаскана на то, что ничего подбирать нельзя, — считает Воскресенский.

По его словам, здесь кроется один важный нюанс, так как далеко не все собаки поддаются дрессировке. Если служебные породы таким методом получится уберечь от отравленного мяса, то декоративные собачки просто не будут слушаться. Однако им может помочь специальный намордник-«уточка», считает эксперт.

— Он потешный вид имеет и больше подходит для маленьких пород собак. Но там весь смысл в том, что нюхать мы можем, рот у нас не закрыт полностью, но в силу своей конструкции намордник не дает что-то подобрать, — пояснил ветеринар.

Справедливое наказание

Но насколько безнаказанными могут оставаться отравители собак? Адвокат Даниил Лунев считает, что привлечь догхантеров к ответу вполне реально.

— За свою нелюбовь к собакам догхантерам придется отдать до 300 тысяч рублей или посвятить пару лет исправительным работам. Отравителя можно привлечь к ответственности, причем к уголовной, — сказал он.

В первую очередь привлечь отравителя можно за жестокое обращение с животными. Но это не единственный вариант. Если оставленный яд убил породистую и дорогую собаку, то это можно квалифицировать уже как умышленное уничтожение имущества со всеми соответствующими взысканиями.

По словам эксперта, сложнее всего бывает доказать на суде, что именно по вине конкретного отравителя скончалась собака. Для этого нужно будет тщательно подготовиться, собрав всевозможные документы и доказательства.

— Сразу после оказания питомцу первой помощи запросить у ветклиники заключение о том, каким веществом было отравлено животное, и сохранить результаты анализов, а также чеки за лечение, — пояснил Лунев.

После этого необходимо обратиться в полицию, принеся все полученные в клинике бумаги. Не лишним будет собрать фото- или видеодоказательства, если удалось их сделать. Если полиция сумеет установить личность отравителя, то с него уже можно требовать компенсацию.

Если вы застали отравителя прямо на улице «за работой», можно вызвать полицию, предварительно сняв догхантера на фото или видео. В таком случае нужно будет написать заявление о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

— Но, к сожалению, это все только в теории. На практике у нас все гораздо сложнее, — уточнил собеседник «ВМ».

По словам Лунева, маловероятно, что суд закончится для ненавистника собак тюрьмой. Чаще всего догхантеры отделываются штрафами и условными сроками. Но помощь грамотного адвоката у потерпевшей стороны и наличие прошлых судимостей у отравителя все же могут поспособствовать отправке последнего в тюрьму.