Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дачники должны бороться с борщевиком на участках самостоятельно. В пояснительной записке к документу говорится, что, несмотря на предпринимаемые региональными властями меры, распространение борщевика в России не снизилось.

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Авторы инициативы связывают это с позицией владельцев участков, которые либо не борются с вредным растением, либо делают это неправильно. Также, по словам законодателей, борщевик необходимо включить в список инвазивных растений. Он имеет повышенную репродуктивную способность — одно растение может давать до 20 тысяч семян, — устойчив к неблагоприятным климатическим условиям и активно подавляет произрастание других видов растений.

Свои доводы в поддержку закона привел депутат Госдумы Тимофей Баженов:

«Пустыри, кладбища и все это долгое время находившиеся в заброшенном состоянии земельное хозяйство покрылось борщевиком. И я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны, направленной против нас Соединенными Штатами, да».

Проблема борщевика давно известна, и многие СНТ и дачные кооперативы с ней борются самостоятельно. Председатель СНТ ДОР в Раменском Григорий Климушин рассказал, что в его СНТ используют «дедовский» способ: срубить борщевик косой, а корень засыпать солью:

— Вот опять с этими штрафами… У нас здесь земля стоит 600 тысяч рублей. Если мы будем этим заниматься, то люди все съедут отсюда. Какие могут быть штрафы? Вы дайте нам какие-то средства защиты, введите какую-то бригаду, которой можно показать, чтобы они могли убрать, где он начинает размножаться. Там сами люди, которые проживают в СНТ, с этой проблемой борются, несмотря ни на что, на свои ожоги, они все это делают.

— А вы сказали «опять штрафы». Уже были прецеденты и проверки?

— Нет, нет. Наоборот. Я не люблю начинать. Вот у нас все Дума принимает одно решение — обложить всех [штрафами], особенно садоводов. Штрафы, штрафы, штрафы. Вы изначально сделайте так, чтобы могли люди бороться. Как я буду просить кого-то, чтобы они этот борщевик убрали, если уже разрослись заросли. Его невозможно самостоятельно убрать. Нанять какую-то бригаду на какие средства? У нас в нашем СНТ членские взносы в год составляют 6 тысяч рублей, бюджет пяти полян, в СНТ ДОР пять полян, 593 участка, бюджет СНТ таким образом составляет 3,5 млн рублей рублей. У нас лишней копейки нет ни на что. Вывоз мусора, оплата электроэнергии, оплата сторожей, вот куда уходят деньги. Какие могут быть 600 тысяч штрафов? Завтра этого СНТ просто не будет. Почему никогда государство не может оказать элементарную помощь садоводам?

Одного закона будет недостаточно, но он заложит основу. Сейчас борщевик имеет статус сорняка, с которым борьба в целом не предусмотрена, рассказывает лидер общественного объединения «Антиборщевик» Мария Попова:

Мария Попова лидер общественного объединения «Антиборщевик» «С сорняками положено бороться только собственникам сельхозземель, чтобы сельхозземли не зарастали сорняками. С сорняками же не нужно бороться повсеместно, мы же не бежим бороться с одуванчиками. То есть нужен обязательно какой-то другой статус борщевика, который будет означать, что с ним надо бороться везде. Конечно, это очень важный шаг, его надо сделать, его давно надо сделать уже, но лучше поздно, чем никогда, надо это сделать. А дальше нужно будет уже организовывать федеральную программу, она будет включать много чего, то есть как минимум разъяснение населению, что происходит вообще, что это не просто трава. Соответственно, что касается контроля, сейчас мораторий на проверки в связи с известными событиями, но, когда он будет отменен, была такая практика, что регулярные какие-то проверки какие-то надзорные органы проводят и выявленные нарушения как-то фиксируют и владельцев как-то стимулируют к тому, чтобы эти нарушения устранять. Пока есть региональные примеры борьбы, то есть отдельные регионы пока признали это проблемой и что-то пытаются своими небольшими силами делать».

В случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября. В России борщевик распространен на площади более 300 тысяч гектаров, это и сельхозземли, и земли поселений и дачных товариществ. Также наиболее часто он распространен на обочинах дорог, в лесах и оврагах.