Не сажайте эти растения на одной грядке, они не уживутся

Помимо того, что вы уже успели продумать схему посадок на своем огороде, важно учитывать, насколько успешно соседство ваших растений. Садовод Петр Гаврилов рассказал нам о правилах посадки, которые стоит соблюдать, если не хотите, чтобы ваша рассада поубивала друг друга.

Укроп vs морковь

Проблема в том, что укроп относится к травянистым культурам, а морковь — корнеплод. Наш эксперт предупреждает, что оба растения требуют одинакового количества витаминов и минералов, а потому высаживать их рядом — плохая идея.

«Они просто поубивают друг друга еще до первых всходов. В лучшем случае вы получите тоненькие плоды», — комментирует Петр.

Другое дело, если вы подсадите к моркови лук, а к укропу — огурцы или капусту.

Перец vs бобовые культуры

Еще два непримиримых конкурента за питательные вещества на одной грядке — перец и бобы. Петр:

«Они могут заразить друг друга грибками, на плодах будут черные пятна и язвы, которые не дадут им полноценно развиться».

Смело сажайте перец с баклажанами, бобы же можно подселить к огурцам.

Капуста vs виноград