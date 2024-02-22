Кроличья такса: самая маленькая и очаровательная

Знаете ли вы, что в зависимости от размера существует три типа такс? Кроличья - самая маленькая из них, и выведена она для охоты на кроликов в норах. Расскажем об особенностях этой малышки.

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Отличный охотник под землей, а именно в кроличьих норах, отсюда и его название (канинхен по-немецки означает кролик). Эти маленькие собачки даже меньше миниатюрных такс и сохраняют активный, бдительный и сообразительный характер породы.

Характеристики

Кроличья такса похожа по телосложению на остальных такс, но уменьшена в размерах, то есть с короткими ногами и удлиненным телом (так называемый бассетизм). У нее также удлиненная морда, как и уши, которые свисают до области губ. Хвост низкий и длинный. Что касается шерсти, она может быть и короткой, и длинной. Окрас: рыжая, черно-подпалая, шоколадно-подпалая, "кабан", "арлекин" и тигровая.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 12 до 16 лет.

Высота: до 30 см.

Вес: до 3,5 кг.

Происхождение породы

Кроличья такса берет свое начало в Германии. Эта порода была выведена в первую очередь для охоты на барсуков в норах, хотя также использовалась для заметания следов и преследования раненой добычи. Небольшой размер кроличьей таксы делал ее идеальной для охоты на кроликов в норах. В настоящее время она стала очень популярной в качестве домашнего питомца из-за своего характера и размера, особенно среди обладателей небольших городских квартир.

Характер.

Если вы знакомы с таксами, то наверняка не удивитесь, узнав, что кроличья такса обладает уравновешенной психикой, она активна, бдительна, умна, дружелюбна, игрива и немного упряма. При этом эта малышка несколько застенчива и настороженно относится к незнакомцам. Действительно, кроличья такса имеет такой же темперамент, что и остальные разновидности породы.

Но даже если из-за своего размера это собака может быть адаптирована к жизни в небольшой квартире, это не значит, что она не требует ежедневных физических нагрузок. Напротив, кроличью таксу ( как и любую другую) необходимо поддерживать в активном состоянии, стимулировать, иначе у нее может развиться деструктивное поведение.

Уход за кроличьей таксой.

1. Уход за шерстью. В зависимости от типа шерсти (короткошерстная, длинношерстная или жесткошерстная) кроличьей таксе необходимо расчесывание большей или меньшей частоты, при этом длинношерстная, естественно, требует большего внимания. Во время купания важно проявлять особую осторожность с ушами и регулярно проверять их, чтобы убедиться в их чистоте. Не следует забывать, что из-за длинных и опущенных ушей вентиляция ухудшается и с большей легкостью может привести к развитию инфекций.

2. Физическая нагрузка. Кроличья такса - активная собака, которой необходимы ежедневные физические нагрузки, для поддержания физического и психического здоровья. Помимо прогулок, необходимо общение с другими собаками и игры в домашних условиях.

3. Кормление. Собаки породы такса склонны к полноте, поэтому очень важно следить за рационом питания и адаптировать его к их весу и возрасту.

Разница между кроличьей и миниатюрной таксой