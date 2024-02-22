Домохозяйкам дали советы по выбору коврика

Коврик в прихожую лучше выбирать нейтрального оттенка. Таким советом в разговоре с «БелНовостями» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

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Важно, чтобы покрытие вписывалось в цветовую гамму помещения. При этом дизайнер посоветовала не выбирать как слишком темные, так и слишком светлые оттенки. В последнем случае на них будут сразу видны пыль и грязь.

Домохозяйкам следует отдавать предпочтения качественным изделиям, которые смогут служить годами. В этом случае коврик не только дополнит интерьер, но и защитит напольное покрытие от грязи, влаги или царапин. Ворс ковра должен быть коротким и жестким, посоветовала дизайнер.