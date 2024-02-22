Кинолог напомнила о необходимости воспитывать собак любых пород

«Если не установлены личные иерархические отношения с собакой, если собака не воспитана, недостаточно социализирована, не дрессирована, то она не воспринимает своего человека как хозяина, которому обязана безоговорочно подчиняться. Человек, который свято поверил, что есть порода, которую можно не воспитывать, не выгуливать, не занимать делом, очень ошибается, если думает, что собака будет в нем безоговорочно признавать авторитет», — сказала заводчик.