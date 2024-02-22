Кинолог напомнила о необходимости воспитывать собак любых пород
Любая собака может проявить агрессию в отношении владельца или любого другого человека. Как подобного не допустить? Об этом рассказала заводчик собак служебных пород, писатель-анималист Елена Типикина, пишет Pravda. Ru.
«Если не установлены личные иерархические отношения с собакой, если собака не воспитана, недостаточно социализирована, не дрессирована, то она не воспринимает своего человека как хозяина, которому обязана безоговорочно подчиняться. Человек, который свято поверил, что есть порода, которую можно не воспитывать, не выгуливать, не занимать делом, очень ошибается, если думает, что собака будет в нем безоговорочно признавать авторитет», — сказала заводчик.
Порой распознать причину вспышки спонтанной агрессии домашнего питомца бывает сложно, продолжила эксперт. К примеру, есть животные с врожденными патологиями поведения. Иногда бывают причины другого порядка — вовремя нераспознанная болезнь. Возможно, у животного невыносимо что-то болит. Но хозяин не замечает его подавленного состояния или перемен в поведении. Поэтому переадресованная на хозяина агрессия совсем не редкость. Любая собака является объектом высокой социальной опасности, если она не воспитана, не управляема, не социализирована, заключила эксперт.