Пекинская, китайская и японская: чем различаются популярные салатные виды капусты

Глобализация в широком смысле этого слова позволила рядовому потребителю увидеть на прилавках супермаркетов экзотические фрукты и овощи. Некоторые мы, попробовав один-два раза, больше не кладем в свою продуктовую корзину, другие появляются в нашем меню время от времени. Отдельные становятся незаменимыми настолько, что мы соглашаемся предоставить им часть площади своего огорода, так как уже не можем без них обходиться.

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К последним можно смело отнести капусту пекинскую. Или вы ее называете китайской? А еще в последнее время все чаще встречаются такие названия, как капуста японская, черешковая, пак-чой и мизуна. Давайте разбираться, что есть что.

Пекинская капуста & Co с точки зрения ботаники

Чтобы наш подход к вопросу был более серьезным, вначале давайте попробуем разобраться с ботанической точки зрения. Семейство Капустные (Brassicaceae), также известное как Горчичные или Крестоцветные, обширно: в нем насчитывается более 300 родов и 3000 видов. Многие его представители имеют высокую ценность для человека в качестве пищевой культуры, а также благодаря другим полезным свойствам.

В контексте нашей статьи наиболее интересен род Капуста (Brassica), в который входит около 40 видов. Классификация их несовершенна и до сих пор не имеет четкости, а названия, употребляющиеся в быту, зачастую не отражают их видовой принадлежности. Тенденция же такова, что растения этого рода, имеющие крупные, сочные листья, называют капустой; листовые культуры с пряными семенами — горчицей; растения, формирующие толстые корни для накопления и хранения питательных веществ, — репой или редькой. Отдельно стоят рапсы — культуры, из семян которых извлекают масло.

Капусты, с которыми мы решили разобраться, относятся к виду Brassica rapa и принадлежат к одной из 11 ботанических групп, имеющих сельскохозяйственное значение. Мы затронем три.

Ботаническая группа Chinensis. Иначе растения этой группы называют китайской черешковой или китайской листовой капустой, а также бок-чой и пак-чой. Эта разновидность набирает популярность, и ее семена можно приобрести для самостоятельного выращивания.Ботаническая группа Pekinensis — пекинская (китайская) капуста, капуста напа. Это как раз тот подвид, о котором наверняка все подумали, начиная читать статью — с крупными рыхлыми кочанами, получившими постоянную прописку в овощных отделах.Ботаническая группа Japonica, иначе Nipposinica. Растения этой группы также называют мизуна (мицуна). О ней тоже стоит упомянуть, так как культура набирает популярность и все чаще встречается на грядках наших дачников.

Три вида листовой капусты, на которых мы остановились, вкусны, полезны, и их можно вырастить на своем участке. Рассмотрим их особенности и применение.

Пак-чой (бок-чой, китайская листовая капуста): сочные черешки

Эту листовую капусту иногда называют даже сельдерейной или горчичной за интересный вкус сочных черешков. В Азии ее выращивают уже многие столетия, так как она неприхотлива, быстро растет (20-40 дней — от всходов до сбора урожая) и при этом вкусна и невероятно полезна. Для тех, кто строго следит за своим весом, есть еще один плюс — низкая калорийность: в 100 г пак-чой — всего 13 ккал.

Этот вид употребляют в свежем виде, а также термически обрабатывают: тушат, жарят, запекают и маринуют. А еще если вы посадите пак-чой на своем огороде, то получите не только урожайную, но и очень красивую грядку.

Разновидности и сорта пак-чой

Существует три разновидности китайской листовой капусты.

'Joi Choi'. У растений белые черешки и темно-зеленые листья. Отличается повышенной морозостойкостью. Размер растения зависит от сорта (10-30 см).Shanghai Green. Наиболее вкусная разновидность, листва и черешки имеют одинаковый светло-зеленый цвет. Высота растения около 12 см.'Red Choi'. Растения имеют листья, верхняя сторона которых фиолетового или свекольного тона, нижняя — зеленая. Черешки светло-зеленого цвета. Высота растения около 20 см.

В России на подобные тонкости пока мало обращают внимания. Тем не менее, выбирая семена, даже по фото на упаковке вы можете предположить, какая разновидность у вас вырастет. Наши производители иногда предлагают семена пак-чой, не указывая сорта: на упаковках написано просто «Пак-чой» или «Капуста китайская».

Капуста пекинская: рыхлая макушка

Не будет обманом сказать, что пекинку ели и едят все. Эту разновидность можно охарактеризовать как капусту-салат: листья нежные, как у листовых салатов, а капустный вкус выражен довольно слабо. Хотя следует заметить, что пекинскую капусту тоже можно использовать не только в свежих салатах, но и для начинок пирогов, при приготовлении голубцов и т.п.

Выращивание пекинской капусты требует больше внимания, чем выращивание китайской. Важно правильно выбрать сорт, так как есть те, что хорошо получаются при весенней посадке, есть осенние, которые высевают в августе, а есть универсальные. Бывают кочанные и полукочанные сорта.

Срок созревания составляет 40-70 дней. На качество кочана влияет погода в конкретный сезон, а также соблюдение агротехники. В северных районах и средней полосе пекинку многие предпочитают выращивать рассадным способом, чтобы получить ранний урожай, — в южных регионах можно сеять сразу в грунт.

Сорта пекинской капусты

Российские оригинаторы не так давно начали селекцию этой культуры, но уже есть около 50 сортов и гибридов. Рассмотрим популярные, разделив их по сроку созревания.

Очень ранние (45-55 дней):

Среднеспелые и поздние (70 дней):

'Базуко F1', 'Бокал', 'Красный дракон F1' (полуоткрытый кочан), 'Ника F1', 'Кисеки F1'.

Чтобы разобраться в особенностях выращивания пекинки, мы рекомендуем прочитать публикации, автор которых давно и успешно это делает:

Капуста японская (мизуна): нежные и пикантные листья

Еще одна «азиатка», постепенно завоевывающая наше расположение. Эта листовая капуста, образующая пышную розетку нежных и вкусных листьев, ближайшая родственница пекинской и китайской. Обладает пикантным вкусом, немного напоминающим листовую горчицу, но содержание горчичных масел в ней гораздо меньше.

Срок созревания короткий — около месяца; как и все капусты, мизуна холодостойка, семена прорастают уже при температуре +3...+4ºС. Посеяв ее весной, вы будете обеспечены витаминными салатами на весь сезон: после срезки листья очень быстро отрастают вновь. Мизуна не только полезна и вкусна, но и красива.

Сорта капусты японской

Выведено достаточно много сортов капусты японской, но иногда ее семена продаются под простым названием «Мизуна» или «Мицуна». Также существует разновидность мибуна — ее листья цельные, неразрезанные.

Популярные сорта капусты японской — '

Изумрудный узор

Русалочка

Кермит

Красная

Изумрудные кружева

Сангрия (часто используют для получения микрозелени),

Пижон

Подробнее узнать о том, как выращивать мизуну, и познакомиться с ее сортами вы можете, прочитав статью