Ученые выяснили, что кошачья мимика может передать 276 различных эмоций

Ученые изучили поведенческие особенности кошек и пришли к выводу, что они могут выражать свои эмоции через мимику. Об этом заявили ученые Лорен Скотт и Бриттани Флоркевич, которые следили за поведением 53 кошек в кошачьем кафе в Калифорнии.

© runews24.ru

Им удалось выяснить, что мимика кошек передает 276 различных эмоций. При этом жевание или зевание за проявление эмоции ученые не считали.

Исследователи пришли к выводу, что каждое выражение эмоции кошкой складывается из нескольких уникальных мимических движений. В результате мимика может выдать несколько комбинаций, выражая недовольство, радость, агрессию и прочее, сообщает Science.org.

При этом дружелюбные гримасы пародируют выражения лица других животных и даже людей, отметили Лорен Скотт и Бриттани Флоркевич.