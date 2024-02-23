Как выбрать подходящую по классу стирки стиральную машину

Один из важнейших характеристик стиральной машины — класс стирки. Правда, многие его недооценивают. Вот что вам нужно знать по этому поводу.

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Класс стирки у стиральных машин — это, другими словами, их мощность. Всего существует таких классов семь: A, B, C, D, E, F, G. Важно также, что у одной и той же модели машинки могут отличаться различаться классы стирки, отжима и энергоэффективности. Допустим, Hisense WF3S7021BW имеет класс стирки и энергопотребления А, а класс отжима B.

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Итак, как же понять, стиральная машина с каким классом стирки вам подходит? Во-первых, оцените свои потребности. Подумайте, как часто вы будете стирать, сколько одежды станете загружать за один раз. Обычно модели с классом стирки В и С отлично справляются с повседневными задачами, в том числе с удалением пятен.

Если для вас важно стирать быстро, то предложить такую функцию без потери качества могут стиральные машины с классом А. При этом модели с классами В и С оснащены эффективными короткими программами стирки.