Как выбрать индукционную плиту

Индукционная плита — отличный выбор для кухни. Она станет хорошей заменой газовой и электрической плиты. Но важно при её покупке учитывать несколько нюансов.

© Ferra.ru

Какие характеристики являются ключевыми при выборе индукционной варочной панели?

Число конфорок. Для тех, кто живёт один, или для пар, которые не любят готовить, лучше взять плиту с двумя конфорками. Если же семья у вас большая или вы любите проходить время перед плитой, то берите вариант с пятью или шестью конфорками.

Форма конфорок. Самое главное в этом случае — следить, чтобы дно посуды соответствовало размеру конфорки.

Freepik

Материал панели. Чаще всего делают её из стеклокерамики или закалённого стекла. Отличаются они друг от друга термостойкостью. Поверхности из стеклокерамики могут выдерживать гораздо более высокие температуры: до 600 градусов по Цельсию.