Какие прививки домашнему питомцу можно сделать бесплатно

Заразиться вирусными заболеваниями может любое домашнее животное вне зависимости от того, выходит оно на улицу или нет. Поэтому важно вакцинировать своего питомца в соответствии с календарем прививок. Часть из них клиники обязаны делать бесплатно.

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«Первый раз щенка или котенка нужно прививать в двухмесячном возрасте. Вакцинация делается дважды с интервалом 21–28 дней, если животное ранее не прививалось. Впоследствии прививка делается один раз в год», – объяснила ветеринар изданию «ТСН24».

Вакцинация защитит домашнее животное от опасных для жизни инфекций. Например, щенка – от парвовирусного коронавирусного энтерита, лептоспироза, а также бешенства и чумы плотоядных. А вот кошки без нужных прививок рискуют заразиться калициевирусной инфекцией, ренотрахеитом или хламидиозом.

Чтобы получить бесплатные прививки, хозяин питомца должен обратиться в государственное учреждение по месту жительства, то есть в станции, которые занимаются борьбой с болезнями животных. Там обязаны предоставить прививку от бешенства бесплатно, так как эта болезнь является опасной не только для животного, но и для человека.