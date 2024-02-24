Какие прививки домашнему питомцу можно сделать бесплатно

Какие прививки домашнему питомцу должны сделать бесплатно
Заразиться вирусными заболеваниями может любое домашнее животное вне зависимости от того, выходит оно на улицу или нет. Поэтому важно вакцинировать своего питомца в соответствии с календарем прививок. Часть из них клиники обязаны делать бесплатно.
«Первый раз щенка или котенка нужно прививать в двухмесячном возрасте. Вакцинация делается дважды с интервалом 21–28 дней, если животное ранее не прививалось. Впоследствии прививка делается один раз в год», – объяснила ветеринар изданию «ТСН24».
Вакцинация защитит домашнее животное от опасных для жизни инфекций. Например, щенка – от парвовирусного коронавирусного энтерита, лептоспироза, а также бешенства и чумы плотоядных. А вот кошки без нужных прививок рискуют заразиться калициевирусной инфекцией, ренотрахеитом или хламидиозом.
Чтобы получить бесплатные прививки, хозяин питомца должен обратиться в государственное учреждение по месту жительства, то есть в станции, которые занимаются борьбой с болезнями животных. Там обязаны предоставить прививку от бешенства бесплатно, так как эта болезнь является опасной не только для животного, но и для человека.
Ранее ветеринар Дарья Неустроева рассказала, как правильно забрать животное с улицы. В первую очередь новоиспеченного питомца необходимо осмотреть на наличие ран, гнойных выделений или других повреждений, затем записаться к ветеринару, озвучив всю имеющуюся информацию о животном. Специалист порекомендоавала не мыть его перед походом к врачу, чтобы питомца смогли осмотреть в том виде, в котором человек его нашел. Фото: ФедералПресс / Светлана Возмилова