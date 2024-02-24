Зоологи установили, зачем кошкам нужны залысины перед ушами

LiveScience: короткая шерсть перед ушами кошек дает им лучше слышать ультразвук.

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Американские ученые-зоологи из Университета Пердью в штате Индиана выяснили, почему у домашних кошек и некоторых из их диких сородичей есть характерные залысины перед ушами. Об этом сообщает портал LiveScience.

Помимо домашних питомцев, участки редкой шерсти на голове характерны для африканских диких кошек, оцелотов и рысей. В то же время у таких крупных кошачьих как львы, тигры и ягуары нет подобной отличительной особенности.

По словам зоолога Джудит Стеллы, до последнего времени у ученых не было понимания причины появления залысин вокруг ушей у кошек. Однако известно, что короткий мех на подушечках лап и животе уменьшает количество собираемой грязи и влаги, помогая животным поддерживать чистоту.

Согласно новой теории, истончение шерстяного покрова перед ушами у мелких кошек помогает им улавливать ультразвуковые сигналы грызунов, на которых те охотятся. Открытые уши помогают хищникам лучше слышать ультразвук и определять его источник.

Поскольку ягуары, львы и тигры обычно преследуют антилоп, кабанов и других крупных животных, обнаружение ультразвуковых частот менее важно для их выживания, что объясняет отсутствие перепада длины шерсти на голове.