Что делать, если собака не хочет гулять зимой

Не все собаки гуляют зимой с удовольствием. Как вернуть питомцу радость от прогулок, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости».

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По словам специалиста, зимой собаке может не нравиться низкая температура воздуха. Исправить это можно, постепенно закаливая питомца.

«Начинайте с прогулок без собачьей одежды в умеренные холода, сначала выходите ненадолго, постепенно увеличивая время», – посоветовал специалист.

При этом не всем собакам нужна одежда. Так, не рекомендуется одевать в теплые комбинезоны собак с густым подшерстком или очень активных. Не мерзнуть помогут активные игры, бег за мячом или диском.

Голубев посоветовал быть особенно внимательными к гладкошерстным собакам, беременным, животным с хроническими заболеваниями, с артритом, щенкам, а также к тем, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Такие собаки могут быстро переохладиться, и время прогулок с ними должно быть ограничено. Если питомец начинает переступать с лапы на лапу, поджимать их под себя, лучше закончить прогулку.