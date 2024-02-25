Что делать, если собака не хочет гулять зимой

Что делать, если собака гуляет без удовольствия
Не все собаки гуляют зимой с удовольствием. Как вернуть питомцу радость от прогулок, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости».
По словам специалиста, зимой собаке может не нравиться низкая температура воздуха. Исправить это можно, постепенно закаливая питомца.
«Начинайте с прогулок без собачьей одежды в умеренные холода, сначала выходите ненадолго, постепенно увеличивая время», – посоветовал специалист.
При этом не всем собакам нужна одежда. Так, не рекомендуется одевать в теплые комбинезоны собак с густым подшерстком или очень активных. Не мерзнуть помогут активные игры, бег за мячом или диском.
Голубев посоветовал быть особенно внимательными к гладкошерстным собакам, беременным, животным с хроническими заболеваниями, с артритом, щенкам, а также к тем, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Такие собаки могут быстро переохладиться, и время прогулок с ними должно быть ограничено. Если питомец начинает переступать с лапы на лапу, поджимать их под себя, лучше закончить прогулку.
Ранее Голубев рассказал, что не рекомендуется гулять с собакой по льду водоемов. На льду собака может поскользнуться и получить травму, часто от этого страдают молодые собаки крупных пород.