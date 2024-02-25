Кинолог объяснил, как приучить собаку к холодной погоде

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости рассказал о том, что собак, которые не любят зимние прогулки, можно приучить к холодной погоде. Однако четвероногим любимцам точно не подойдут человеческие методы закаливания - речь идет об обливании ледяной водой.

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“Необходимо избегать агрессивного закаливания, особенно в случае с теми питомцами, у которых имеются хронические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой или с опорно-двигательным аппаратом”, - отметил Голубев.

Он посоветовал начать с прогулок без специальной собачьей одежды в период умеренных холодов. Если на первых порах собака быстро начнет проситься домой, то не нужно ее удерживать. Лучше увеличивать время постепенно.

Кроме того, по словам кинолога, не всем питомцам требуется специальная теплая одежда. Собакам с густым подшерстком или просто очень активным любимцам в ней будет некомфортно. Вдобавок из-за перегрева собака может стать чувствительной к холоду и не хотеть гулять даже при слабом минусе. Чтобы она не мерзла, нужно разнообразить прогулку играми, бегом за мячом.