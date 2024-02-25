Двухстворчатые окна: гармония света и пространства в интерьере вашего дома. В статье расскажем об основных характеристиках двухстворчатых окон, их преимуществах и применении в интерьере.

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Двухстворчатые окна: гармония света и пространства в интерьере вашего дома

Оконные конструкции, имеющие в составе две смежные створки, которые могут открываться и закрываться независимо друг от друга, называются двустворчатыми окнами. Они используются в жилых, коммерческих и производственных зданиях, отличаясь удобством использования и эстетичностью внешнего вида.

Основные характеристики двухстворчатых окон

Во-первых, они различаются они материалом, из которого изготавливаются элементы рамы. Это может быть дерево, пластик (ПВХ) или алюминий – эти материалы различаются коэффициентом теплоизоляции, влагостойкостью, прочностью, долговечностью и методом ухода. Выбор заказчиком делается исходя из предпочтений, условий эксплуатации и бюджета.

Различным может быть и механизм открытия створок:

раздвижной – створки двигаются в плоскости рамы по направляющим;

поворотный – створки двигаются вокруг оси на обычных петлях;

поворотно-откидной – позволяет открывать створки как поворотом, так и наклоном внутрь помещения так, что в верхней части образуется зазор, обеспечивающий удобство проветривания.

Также можно варьировать тип используемых в двустворчатом окне стеклопакетов. Кроме разного количества камер (т. е., воздушных прослоек между стеклами, определяющих теплоизоляционные свойства), они бывают:

энергосберегающими – имеют низкий коэффициент теплопроводности, снижающий теплопотери;

звукоизолирующими – способствуют снижению интенсивности шума проникающего как в помещение извне, так и из него наружу;

упрочненными – стекло в них может быть закаленным или ламинированным, что делает его устойчивым к повреждениям, способствуя повышению безопасности.

Преимущества

Достоинства двустворчатых конструкций:

Улучшенная вентиляция – открытие одной или обеих створок расширяет диапазон регулирования интенсивности проветривания в помещении.

Эстетическая привлекательность – двухстворчатые окна придают фасаду здания эстетическую гармонию за счет визуальной симметрии.

Энергоэффективность – использование качественных стеклопакетов обеспечивает отличную теплоизоляцию, снижающую энергозатраты на отопление или кондиционирование.

Применение в интерьере

Двухстворчатые окна позволяют максимально использовать естественный свет для освещения помещения. Отличный вид из окна может стать центральным элементом дизайна, позволяя интегрировать окружающий ландшафт в общую концепцию интерьера. Конструкции могут выполнять функцию визуального акцента, придавая интерьеру требуемую элегантность и стильность.