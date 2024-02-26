Какой минерал нужно добавить в почву при посеве баклажанов

Подготовка к выращиванию баклажанов начинается еще до того, как первые ростки пробьются сквозь почву. Важным моментом является верное формирование почвенной смеси для посева семян. Опытные огородники поделились секретами, чтобы обеспечить крепкое и здоровое начало для растений.

© Вечерняя Москва

Одних из ключевых шагов в подготовке почвы для посадки баклажанов — введение вермикулита. Этот природный минерал обладает гидрослюдными свойствами. Он способствует рыхлению почвы и улучшает ее воздухообмен. Его добавление не только обогатит почву кислородом, но и служит профилактикой против появления вредоносных насекомых.

Эксперты советуют добавлять вермикулит к почвенной смеси в соотношении 1:8 или 1:10. Это позволит обеспечить оптимальные условия для прорастания семян баклажанов и развития корневой системы рассады.

Процесс посева семян требует внимательности и точных расчетов. Огородники рассказали о важных шагах, чтобы добиться хороших результатов.

Подготовка грунта

Важно полевать почву и создать лунки для семян, в этом поможет обычный карандаш. Также важна глубина посадки, она должна равняться примерно 1 сантиметра от тупого конца карандаша.

Посев семян

Необходимо разложить семена баклажанов в подготовленные лунки, а после аккуратно закрыть их почвой, используя острый конец канцелярской принадлежности. Важно немного придавить почку пальцами, чтобы зафиксировать семена на месте.

Увлажнение

Огородники говорят, что необходимо правильно обеспечить влажность почвы, используя для этого пульверизатор с водой. Умеренная влажность поможет стимулировать прорастание семян.

Уход за рассадой

Эксперты советуют поместить коробочку с баклажанами в небольшой пакет и положить на батарею. Для успешного прорастания семян достаточно поддерживать температуру в помещении на уровне плюс 19-20 градусов, передает Rsute.ru.