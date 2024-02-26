Как выбрать недорогой вертикальный пылесос

Думаете о покупке вертикального пылесоса, но деньги есть только на бюджетную модель? Вот что вам поможет выбрать лучший вариант из представленных сегодня на рынке.

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Тип питания и автономность. Среди моделей до 6 7 тысяч рублей ищите проводные пылесосы. Они обеспечат высокую мощность всасывания, неограниченное время работы, имеют батарею небольшой массы. Также покупайте проводное устройства, если для вас важно получить по минимальной цене большую мощность всасывания. В остальных случаях подойдут и беспроводные модели.

Тип щётки. Стандартных щёток вам будет достаточно для уборки, если мощность всасывания составляет минимум 140 Вт. Моторизированные щётки стоят дороже, но они нужны, если пылесос работает от аккумулятора и сам по себе не слишком мощный.

Влажная уборка. Хотя такой функцией обладают вертикальные пылесосы, она не делает их моющими. Самой практичной системой будет такая, при которой сначала смачивается валик, а затем с него собирают грязную воду.

Компоновка. Она бывает верхней и нижней. Лучше всего выбирать модели с верхним вариантом компоновки. С ними вам будет просто поднимать пылесос, управлять им в воздухе, убирать в труднодоступных местах.

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Мощность. Для твёрдых покрытий понадобится до 100 Вт (7100 Па), для твёрдых покрытий и коротковорсовых ковров — 100—160 Вт (7100—9940 Па). Универсальной мощностью с хорошей глубиной очистки считается от 160 Вт (9940 Па).

Режимы работы. Кроме стандартного, в недорогих пылесосах есть режимы турбо и эко.

Комплектация и насадки. Здесь всё зависит от того, как и для чего будет использоваться пылесос. Если вы им будете чистить только пол, то не обращайте внимание на насадки вообще. Кроме насадок, в комплекте должны быть станция или фиксатор для парковки и хранения пылесоса. Лучше всего выбирать настенную станцию.