Названы самые опасные для человека породы кошек

Поведение домашних животных, в том числе кошек, зависит не только от воспитания, но и от породы. Поэтому некоторые из таких питомцев отличаются особой агрессивностью или непредсказуемостью.

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Саванна. Она представляет собой гибрид домашней кошки и африканского сервала. Если такой кошке не хватает умственной активности и движения, то она становится раздражительной и начинает себя агрессивно вести.

Сиамская кошка. Такие кошки могут вести себя как ласково, так и дерзко и грубо с людьми. Известны даже случаи нападений сиамских кошек на людей.

Абиссинская кошка. Если ей что-то не понравится, она может начать царапаться и кусаться. Нрав у этих кошек упрямый.

Бенгальская кошка. У неё очень ярко выражены охотничьи инстинкты. Грубости эта порода тоже не выносит.

Мачо стер

Чаузи. Это крупные кошки, самцы которых могут иметь массу тела более 10 кг, а длину тела - до 1 м. Чем больше в ней генов дикой кошки, тем сложнее может быть её характер.

Меконгский бобтейл. Такие кошки отличаются «собачьей» привязанностью к человеку, могут быть очень ревнивыми.