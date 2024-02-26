Эксперты развеяли самые популярные мифы об уборке

Некоторые методы уборки, о которых говорят в соцсетях или которые передаются из поколения в поколение, могут только испортить вещи. И вот чего лучше избегать.

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Газета для мытья окон. Современные газеты могут только испортить зеркала и окна. Всё из-за типографской краски. Вместо газет возьмите салфетку из микрофибры и резиновый скребок с раствором (¼ стакана белого уксуса и ½ чайной ложки средства для мытья посуды на каждые 2 стакана воды).

Лак для волос для удаления чернил. Это работает, только если в лаке есть спирт. Чаще всего же его не добавляют, потому что повреждает волосы.

Кетчуп для полировки серебра. В кетчупе есть уксусная кислота, которой можно повредить тонкий слой серебра на изделиях. В качестве альтернативы попробуйте почистить серебро зубной пастой или алюминиевой фольгой.

Уксус. Со временем кислота, которая в нём содержится, разъедает такие поверхности, как дерев, резина, мрамор, гранит.

Чугун и жидкость для мытья посуды. Мойте чугунную посуду сразу же после того, как в ней приготовили пищу. Для этого вам понадобится щётка и средство для мытья посуды. После этого просушите посуду на медленном огне на плите либо прокалите крупной солью, а затем протрите бумажным или тканевым полотенцем.

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Пылесос и ковры. Этот прибор не испортит ваш ковёр, если только он не сделан из натуральных волокон типа шерсти.

Мытьё посуды вручную. На самом деле эффективнее мыть посуду в посудомоечной машине. Она также позволит вам сэкономить воду.

Мойка машин средством для мытья посуды. Такие средства на самом деле убирают защитные покрытия с машины и делают её уязвимой к царапинам и трещинам. Лучше покупайте специальные средства для автомобилей.

Стирка одежды в холодной воде. Белые вещи и одежду больного человека нужно всегда стирать в горячей воде. Остальные вещи — в холодной.