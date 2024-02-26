Выбираем вазы для цветов: главные правила и советы

Декорирование вазами — прекрасный способ превратить самое скромное жилище в уютный и красивый дом. Наполненные прекрасными живыми цветами или выставленные в качестве декоративных предметов, вазы станут прекрасным завершающим штрихом для любой комнаты.

«От изящных вазочек с бутонами и классических стеклянных конструкций до винтажных кувшинов и деревенских горшков — существуют всевозможные сосуды, которые можно использовать в качестве ваз для цветов, и многие из них могут выглядеть одинаково красиво как самостоятельные предметы интерьера», — рассказывает дизайнер интерьера Светлана Пашкова.

Ваз много не бывает!

Если вам подарили большой букет, вы должны убедиться, что у вас есть ваза правильной формы, чтобы продемонстрировать их. А хорошо подобранная ваза может превратить самый скромный цветок в красивый центральный элемент в общем дизайне, поэтому стоит завести в доме вазы разных размеров и дизайна.

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Украсьте камин или полку сосудами ручной работы

Расставить ряд ваз разной формы и высоты — прекрасная идея для декора камина или большой полки.

«Они будут прекрасно смотреться в качестве постоянной экспозиции, но если наполнить вазы несколькими одиночными стеблями сезонных цветов, то композиция будет выглядеть красиво и свежо в течение всего года», — говорит Светлана.

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Центральный элемент стола с винтажным шармом

Нет ничего лучше красивого букета сезонных цветов, который наполнит комнату ароматом, а также станет идеальным акцентом. Когда речь заходит о том, как расставить цветы в качестве декора обеденного стола, не бойтесь отойти от идеи традиционной стеклянной вазы.

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«Беспроигрышный вариант — создание деревенского стиля. Он идеально подходит для крупных цветов, включая тюльпаны, пионы, садовые розы и гортензию», — объясняет дизайнер.

Расставьте вазы ручной работы на полках

Создайте яркую экспозицию в современной гостиной, украсив полки множеством керамических ваз ручной работы, сочетающих абстрактные формы, живописную отделку и смелые цвета. Совет дизайнера: «чтобы помочь вазам выделиться, покрасьте полки в приглушенный оттенок — это даст достаточно цвета, чтобы оттенить вазы, не конкурируя с ними».

Серия ваз с бутонами или маленькими цветами

Одиночные стебли в маленьких вазочках могут быть не менее эффектны, чем большой букет.

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«Я люблю использовать вазы с бутонами для быстрого и элегантного оформления стола, используя простые одиночные стебли или смешанные мини-букеты из маленьких растений», — говорит Светлана Пашкова.

Используйте высокую вазу для интересных веток

Декорирование растениями не обязательно должно стоить целое состояние, ведь всего несколько собранных веток могут стать прекрасным скульптурным центральным элементом в комнате.

«Поместите ветви в высокие вазы с узким горлышком, чтобы они держались вертикально. Кроме того, вазы из аптекарского стекла отлично подойдут для диких, причудливых, только что собранных букетов длинных стеблей и растений», — советует Светлана.

Вазы из цветного стекла

Они могут стать прекрасным способом расставить акценты на красочных цветах или придать элегантность скромным диким цветам, к тому же они удобны для того, чтобы скрыть неаккуратные стебли.

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«Поставьте несколько букетов на подоконник, где они будут сиять как драгоценные камни в лучах солнца», — предлагает эксперт по интерьерам.

Сочетайте вазы разной высоты

Сервант или столик в гостиной — идеальное место для декоративной экспозиции с вазами.

«Ищите керамику с интересной текстурой успокаивающих оттенков синего или кремового, и обязательно сочетайте предметы разной высоты — контраст высоких и коротких предметов радует глаз», — добавляет Светлана.

Винтажные сосуды

Если вы любите винтаж, то старые металлические вазы или эмалированные кувшины особенно эффектно оттеняют цветущие цветы и придают им милый характер благодаря патине, нанесенной временем.

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Наполните кувшин засушенными цветами

По своей природе сухоцветы уменьшаются в процессе сушки, поэтому для заполнения вазы обычно требуется больше стеблей. По этой причине ваза может выглядеть неаккуратно с большим количеством стеблей, поэтому лучше использовать вазу из непрозрачного или цветного стекла, чтобы скрыть стебли. Научившись засушивать цветы, вы сможете создавать долговечные композиции.

Расставьте на столе скульптурные вазы

«При расстановке декоративных предметов используйте нечетное количество и выбирайте предметы разной высоты, чтобы обеспечить ритм и баланс. Если вы планируете придерживаться монохромной палитры, выбирайте предметы скульптурных форм и материалы с богатой фактурой поверхности», — напоминает дизайнер.