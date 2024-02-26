Самые капризные семена: почему они не всходят и что с этим делать

С проблемой плохой всхожести наверняка сталкивался каждый, кто выращивал что-либо из семян. Причин у этого досадного явления множество, и любые семена могут не взойти, если подверглись неблагоприятному воздействию. Но бывает, что проблема объясняется вовсе не влиянием внешних факторов — просто такова особенность самих семян.

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Капризные туговсхожие семена требуют особого подхода. Причем индивидуального. Давайте разберемся, отчего возникают подобные «капризы» и что с этим делать, если увидеть заветный росточек все же хочется.

Причины туговсхожести семян

Чтобы из семени на свет появился росток, его нужно «разбудить». Многим культурам для этого требуется минимум условий: тепло, влага и доступ кислорода. Попало сухое семечко в теплую влажную и рыхлую землю — и вскоре уже сеянец листочки разворачивает. Конечно, и тут не все просто: одни семена могут прорасти при температуре чуть выше нуля, другим нужно много тепла (+25 и выше), но больших сложностей с пробуждением все же нет.

Однако существует немало растений (преимущественно многолетних), у которых семена находятся в состоянии глубокого покоя, порой под многоступенчатой защитой, препятствующей прорастанию. Они могут очень долго ожидать благоприятного стечения обстоятельств, не погибая, но и не давая ростков.

Такие семена недостаточно просто закопать в землю и полить водой — чтобы вывести их из состояния покоя, требуются более сильные воздействия (механические, химические, температурные либо их комбинация).

Чаще всего прорастанию препятствуют:

прочная, твердая оболочка (например, у семян клещевины);

эфирные масла (например, у семян лаванды);

недоразвитость зародыша (например, у семян аконита).

Ученые выделяют несколько типов покоя семян, и у каждого из них свои способы преодоления. Полная классификация довольно сложна, но для нашей дачной практики эти сложности вряд ли необходимы, поэтому ограничимся упрощенной версией.

Типы покоя семян:

экзогенный — связан с состоянием оболочки семени или околоплодника;

эндогенный — связан с состоянием зародыша;

комбинированный — вызван сочетанием факторов, которыми обусловлены первые два вида покоя.

Экзогенный покой может быть физическим (его обеспечивает твердая оболочка, не пропускающая влагу к зародышу) или химическим (его причина — околоплодник, содержащий ингибиторы — вещества, которые подавляют прорастание семени).

Эндогенный покой подразделяют на:

морфологический (обусловлен недоразвитием зародыша; такое семя прорастает только после того, как зародыш полностью сформируется);

физиологический (связан с пониженной активностью зародыша и может быть разной глубины);

морфофизиологический (вызван сочетанием различных факторов).

Способы пробуждения семян (и перспективы этого пробуждения) зависят от типа покоя. Причем зачастую результата можно добиться разными способами: например, скарификация бывает механической и химической; ингибиторы разрушаются при температурном воздействии (стратификации), но иногда их можно удалить промыванием; и т.д.

Как разбудить капризулю: методы пробуждения туговсхожих семян

Сразу скажу: никакого «секретного способа», позволяющего со стопроцентной гарантией пробудить к жизни капризные семена, наука пока не обнаружила. И едва ли когда-то обнаружит: слишком уж многообразны причины этих «капризов». К семенам каждой конкретной культуры нужен свой подход.

Более того, разные виды одной и той же культуры зачастую требуют разных методов проращивания семян. Например, многими любимая земляника. Единственное требование мелкоплодной

— свет: ее семена светочувствительны, при поверхностном посеве прорастают до 95-98%, а без доступа к свету — всего лишь 2% (

Крупноплодная же (садовая земляника) нуждается в дополнительной стимуляции — холодной стратификации в течение 1 месяца и более.

Похожая история с примулами: некоторые виды успешно прорастают вообще без стимуляции, другие хорошо отзываются на гиббереллины (фитогормоны, которые в т.ч. влияют на прорастание семян), третьим необходима холодная стратификация различной продолжительности (от 2 недель до 3 месяцев и более).

Как выяснить, что нужно выбранным семенам? В идеале, конечно, такая информация должна быть на упаковке. Но лучше этими сведениями не ограничиваться: производители часто размещают на пакетиках семян некие усредненные рекомендации, не вдаваясь в детали и подробности. А ведь именно в них и может прятаться ключик к успеху.

Я предлагаю обращаться за информацией к солидным справочным изданиям. Например, к Справочнику по проращиванию покоящихся семян (M.Г. Николаева, M.В. Разумова, В.Н. Гладкова. Ленинград, «Наука», 1985 г.). В нем содержатся сведения об особенностях прорастания семян более чем 3 тысяч видов растений со всей планеты; для многих из них указаны способы стимуляции всходов. Чтобы найти информацию, потребуется латинское название нужного вида.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему, в справочнике есть более подробная информация о типах покоя семян и способах предпосевной обработки, которые позволяют вывести их из этого состояния. Я остановлюсь на них вкратце.

Как вывести семена из экзогенного покоя

Если прорастанию мешает твердая оболочка семени, ее нужно повредить, нарушить — провести скарификацию. Чисто технически это можно сделать по-разному: поскоблить напильником, потереть наждачной бумагой, надрезать (если семя крупное) и т.п. Можно засыпать семена в небольшую емкость, добавить туда же крупного песка, закрыть и хорошенечко потрясти (такой способ называется

импакцией).

«Расколоть» оболочку помогает также прогревание либо

промораживание семян или попеременное воздействие на них

контрастными температурами. Тут вариантов тоже много: семена заливают кипятком либо нагревают и охлаждают их сухими; варьируются и температура, и продолжительность воздействия. Для семян некоторых видов растений наиболее эффективной оказывается химическая скарификация — обработка семян раствором кислоты (серной или азотной).

Такими методами пробуждают, например, семена косточковых (абрикос, слива, вишня), липы, аконита, люпина, белой акации и др.

Как вывести семена из эндогенного и комбинированного покоя

Если прорастанию мешает твердая оболочка семени, ее нужно повредить, нарушить — провести скарификацию. Чисто технически это можно сделать по-разному: поскоблить напильником, потереть наждачной бумагой, надрезать (если семя крупное) и т.п. Можно засыпать семена в небольшую емкость, добавить туда же крупного песка, закрыть и хорошенечко потрясти (такой способ называется импакцией).

«Расколоть» оболочку помогает также прогревание либо промораживание семян или попеременное воздействие на них контрастными температурами. Тут вариантов тоже много: семена заливают кипятком либо нагревают и охлаждают их сухими; варьируются и температура, и продолжительность воздействия. Для семян некоторых видов растений наиболее эффективной оказывается химическая скарификация — обработка семян раствором кислоты (серной или азотной).

Такими методами пробуждают, например, семена косточковых (абрикос, слива, вишня), липы, аконита, люпина, белой акации и др.

Как вывести семена из эндогенного и комбинированного покоя

Если причина проблемы кроется в состоянии зародыша, то для ее решения чаще всего применяют стратификацию: помещают семена во влажный субстрат и выдерживают в течение длительного времени (от 2-3 недель до 3-4 месяцев и более) при определенной температуре.

Причем тут есть интересный нюанс. Когда мы говорим про стратификацию, то обычно имеем в виду воздействие холодом. Но есть, оказывается, и теплая стратификация — ее применяют, когда зародышу в семени необходимо дозреть перед тем, как пробудиться (морфологический покой). Теплую стратификацию проводят при температуре от +10 до +30...+35 градусов — в зависимости от культуры. Для холодной стратификации оптимальным считается диапазон от +1 до +5 градусов.

Семенам, находящимся в состоянии морфофизиологического покоя, может потребоваться стратификация в два этапа: сперва теплая (для доразвития зародыша), а затем холодная (для его пробуждения). Таким образом проращивают, например, морозники: сперва 2-3 месяца в тепле (+20 градусов), затем перемещают в холод (+4 градуса); продолжительность холодной стратификации зависит от свежести семян и может составлять от 1 до 3 месяцев и более.

Подзимний посев в некоторых случаях может заменить стратификацию, а вот сухое хранение на холоде — нет: влага — обязательное условие для пробуждения семян. В стратификации нуждаются семена многих травянистых многолетников, а также деревьев и кустарников.

Семена многих деревьев и кустарников нуждаются в стратификации

Семена многих деревьев и кустарников нуждаются в стратификации

Помимо различных вариантов стратификации, для пробуждения семян применяют обработку различными стимуляторами. Но если семена находятся в состоянии глубокого морфологического или морфофизиологического покоя, этот способ обычно оказывается неэффективным: недоразвитый зародыш не прорастет, как его ни стимулируй.

Для семян, чье пробуждение тормозят эфирные масла, результативным оказывается промывание теплой водой, обработка кипятком или спиртом (водкой). Так огородники сеют морковь, укроп, петрушку. Мне самой только «горячим» способом удалось разбудить семена лаванды (хотя обычно для этого рекомендуется проводить стратификацию). Но при неудачном, неправильном воздействии есть риск «сварить» семена.

Вообще, единого рецепта выведения туговсхожих семян из состояния покоя не существует. Никто не скажет точно, что именно, в какой последовательности и как долго нужно делать с конкретным семечком, чтобы оно наверняка проросло. Одни и те же рекомендации могут сработать или оказаться бесполезными.