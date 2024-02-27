Эксперты рассказали, когда нужно проводить обрезку корней у комнатных растений

Эксперты рассказали, в каких случаях необходимо проводить обрезку корней у комнатных растений.

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Так, у старых или быстрорастущих комнатных растений корни могут разрастись настолько, что фактически займут все пространство в контейнере. На этом этапе может помочь пересадка в горшок побольше, но это будет стимулировать рост растения. Поэтому стоит обрезать корни, чтобы не пересаживать цветок.

Также обрезка необходима при образовании корневой гнили, которая возникает из-за переувлажнения почвы в результате чрезмерного полива. В этом случае поврежденные корни следует отрезать, чтобы попытаться спасти растение. При наличии корневой гнили листья растения начинают быстро желтеть, стебель становится мягким.

Прежде чем обрезать корни, нужно убедиться, что проблема действительно существует, иначе есть риск вызвать стресс у растения, передает издание «Профиль».