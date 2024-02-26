Домохозяйкам посоветовали положить зубную пасту в унитаз

По словам специалистов, подойдет любой вид зубной пасты, даже самый дешевый. Для изготовления необычного освежителя нужно взять булавку и сделать несколько отверстий в тюбике, а затем поместить его в сливной бачок. Во время каждого смыва некоторое количество пасты будет выделяться через отверстия, что поможет эффективно очистить поверхность сантехники и предотвратить появление неприятного запаха.