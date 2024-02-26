Когда сажать картофель. Календарь посадки разных сортов на 2024 год

Посадка картофеля для многих россиян — ключевое весеннее мероприятие в огороде. Чтобы получить большое количество качественного урожая, важно не только правильно высадить клубни, но и грамотно рассчитать время — чтобы корнеплоды не пострадали от заморозков и получили все нужные питательные вещества. О том, какие периоды благоприятны для посадки картофеля в разных регионах России и как за ним ухаживать, — в материале «Ленты.ру».

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Как правильно определить время для посадки картофеля

Агроном Анастасия Василькова в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что при посадке картофеля ориентироваться лучше всего на прогноз погоды и высаживать клубни, когда уже не предвидится заморозков. Однако следует учесть и другие факторы.

От чего зависит время посадки картошки:

сорт — ранний, поздний, озимый и так далее;

способ посадки — в открытый грунт, в теплицу или под пленку;

климат в регионе.

Некоторые садоводы определяют время по лунному календарю, а кому-то даже помогают народные приметы.

Картофель ежегодно сажаю по одной давнишней народной примете, она звучит так — сажаем картошку, когда листья на березе станут размером с пять копеек, адаптирую это под современное время — размером с пять рублей.

По словам Анастасии Васильковой, в Московской области картофель высаживают в конце апреля — начале мая. В этот период почва уже достаточно прогревается. В южных регионах это делают раньше.

Если брать, например, Луганск, где я выросла и долгое время жила, там мы высаживали картошку в начале апреля. Поэтому все зависит от региона.

Соответственно, в северных широтах, в Сибири и на Дальнем Востоке посадочный сезон приходится на конец мая — начало июня.

Помочь определить подходящее время для посадки может лунный календарь. Считается, что картошку лучше сажать на убывающей Луне.

Когда сажать картофель по лунному календарю в 2023 году:

апрель: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30 числа;

май: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31 числа;

июнь: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27 числа.

При этом следует помнить, что если среднеспелые и поздние сорта высадить слишком поздно, они попросту не успеют созреть.

Летом в средней полосе России рекомендуется высаживать только ранние сорта картофеля.

Как подготовить почву к посадке картофеля

Плодородность почвы так же важна для сбора хорошего урожая, как и правильно подобранное время для посадки. Самые лучшие урожаи картофель дает на черноземах, еще ему подходит суглинок. Однако, по словам агронома Анастасии Васильковой, картошка в плане почвы достаточно неприхотлива.

Картофель выдерживает даже слабокислые почвы, поэтому его можно спокойно выращивать и в северных районах. В целом это культура широкого региона выращивания.

Лучшие «предшественники» для картофеля — капуста и другие корнеплоды. В то же время картошку нельзя выращивать там, где раньше росли томаты, перцы, баклажаны и другие пасленовые, потому что у них с картофелем общие болезни.

По словам Васильковой, лучше всего сажать картофель традиционным способом — в открытый грунт.

Как правильно сажать картофель:

ширина грядок — 50 сантиметров;

расстояние между клубнями — 30-40 сантиметров;

расположение — в шахматном порядке;

клубни обязательно окучить.

Что такое окучивание? Окучивание — это присыпание влажной почвы к стеблям растений горкой с одновременным рыхлением. Такие прием делает растения более устойчивыми и стимулирует рост корней, на которых в случае с картошкой формируются дополнительные клубеньки.

Глубина посадки картофеля будет зависеть от типа почвы. Так, на черноземе и других плодородных почвах лунку под корнеплод делают глубиной от 12 сантиметров, иногда даже 20-30. На торфяных участках и супесчаных грунтах — 7-10 сантиметров. На суглинках, через которые будет сложно пробиться росткам, лунки делают глубиной 5-6 сантиметров.

Имеет ли значение посадочный материал

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт в области садоводства и огородничества, автор книги «Не просто огород. Как получать южный урожай на севере» Светлана Самойлова отмечает, что качество семенных клубней играет второстепенную роль, когда речь идет о большом урожае. Самое главное, чтобы клубни картофеля были здоровые — не загнившие и не пораженные паразитами.

По многолетнему опыту могу сказать, что особо посадочный материал не играет важной роли, и даже картошка из обычного супермаркета дает прекрасный урожай. Напротив, если вы купите дорогой посадочный материал, но должного ухода не будет — да хоть полив пропустите пару раз, — у вас урожай будет мелким.

По словам эксперта, сажать можно даже клубни, которые просто завалялись с прошлого года — главное, обеспечить правильный уход за картофелем.

Самые популярные сорта картофеля: сверхранние — Снегирь, Метеор, Удача, Беллароза, Бриз, Чароит, Минерва;

ранние — Жуковский ранний, Ред Скарлет, Днепрянка, Алена, Удача, Ариэль;

среднеранние — Невский, Елизавета, Забава, Ильинский, Рябинушка, Мрия, Скарлетт;

среднеспелые — Синеглазка, Гала, Пикассо, Дубрава, Санте, Луговской;

среднепоздние — Раменский, Курода, Журавлинский, Астерикс, Здабытак, Никулинский;

позднеспелые — Сатурн, Зарница, Орбита, Лорх, Атлант.

Можно ли вырастить картофель семенами

Ответ — да. Однако этот способ посадки картофеля непопулярен среди дачников — отчасти потому, что семена можно найти не везде.

Обычно таким способом пользуются селекционеры при выведении новых сортов, ну или если вы сами хотите вырастить какой-то очень редкий сорт, который клубнями найти невозможно. Я как-то выращивала таким способом синий картофель — он действительно получился насыщенного сине-фиолетового цвета и остался таким даже после варки.

По словам эксперта, семенной картофель высевают в домашних условиях в январе. Полученную рассаду высаживают как обычно после заморозков.

Как ухаживать за картошкой

Картофелю, как и большинству растений, требуются свет, вода и подкормка. Если со светом все понятно — клубни прорастают под солнечными лучами, то с поливом и подкормкой есть нюансы.

Агроном Анастасия Василькова советует умеренно поливать картофельные грядки, но при этом следить, чтобы почва не пересыхала.

Картошка будет водянистая, если ее перелить, с поливом нельзя перебарщивать. Но если недолить, то, соответственно, она будет просто страдать от нехватки воды.

Что касается удобрений, самое простое, что можно использовать, — компост. Картофель в целом любит органические удобрения. Однако эксперт предупредила, что в почву нужно вносить не свежий навоз, а перепревший. Свежим же можно удобрять только заранее, осенью, но ни в коем случае не прямо перед посадкой.

Если речь о перегное, его можно бросать прямо в лунку в процессе посадки. У многих на участке есть компостная куча, она тоже может стать хорошим источником удобрений.

Эксперт подчеркнула, что картофель любит и неорганические удобрения.

В период роста важно подкормить картофель азотными удобрениями. Это аммиачная селитра, карболит. Естественно, лучше отдать предпочтение комплексным удобрениям, так как сильный рост вызванный азотным удобрением, вызывает «вынос» всех остальных веществ.

Дальше, где-то в середине лета, когда уже картошка зацветает, эксперт советует вносить фосфорно-калийные удобрения: например, сульфат калия и суперфосфат.