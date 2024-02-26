Как выбрать хорошую кофемашину для дома

С бодрящей чашки ароматного кофе начинается утро практически каждого второго человека.

© Чемпионат.com

Настоящие ценители кофе особенно критично относятся к выбору сорта зёрен, поэтому растворимые напитки даже не берут в расчёт. Но чтобы сварить вкусный кофе в турке, нужно потратить достаточно времени. А кофемашина хороша тем, что нужно просто нажать на кнопку и получить желанный капучино или латте. Кроме того, не нужно следить за тем, чтобы напиток не «убежал» и не подгорел. Пока вы тратите время на утренние сборы, мини-бариста на вашей кухне варит вам кофе.

Виды кофемашин: плюсы и минусы

Выделяют несколько основных типов кофемашин.

Капсульная кофемашина

Для приготовления кофе используются специальные капсулы, которые продаются в любых супермаркетах. Капсулы представляют собой перемолотый кофе, запечатанный внутри ёмкости. Есть несколько вариантов вкусов — от латте до орехового макиато, ориентируйтесь на свои предпочтения.

В кофемашину заливается вода, в отсек вставляется капсула. Остаётся подставить кружку и запустить прибор. Под давлением капсула протыкается, через неё идет поток горячей воды, который и выливается в чашку. Каждая капсула содержит точно отмеренное количество кофе, что обеспечивает однородный вкус и качество напитка.

Плюсы:

проста в использовании;

быстрая варка кофе;

большой ассортимент разных вкусов капсул — эспрессо, американо, латте, капучино;

небольшие габариты прибора, которые позволяют разместить кофемашину на кухне.

Минусы:

напитки получаются средней или даже ниже среднего крепости;

высокая стоимость самих капсул;

одним из недостатков капсульных кофемашин является проблема отходов от использованных капсул; некоторые производители предлагают биоразлагаемые или перерабатываемые капсулы, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Чалдовая кофемашина

Принцип работы схож с капсульным. Только в этом случае нужны не капсулы, а чалды — бумажные пакетики с частой перфорацией и с уже молотым кофе. По внешнему виду они напоминают привычные чайные пакетики. Чалд также закладывается в отсек и заливается горячей водой.

Плюсы:

простота использования;

быстрая варка кофе.

Минусы:

небольшой вкусовой выбор чалдов и их дороговизна.

Рожковая кофемашина

Устройство, которое часто называют кофеваркой эспрессо, оснащено держателем с ручкой. В него при помощи специального приспособления – темпера – утрамбовывается молотый кофе, затем рожок вставляется в углубление в приборе и запускается варка напитка. Некоторые модели имеют встроенные кофемолки и капучинаторы.

Плюсы:

возможность готовить молочные напитки при помощи капучинатора;

можно контролировать уровень крепости кофе.

Минусы:

после каждого использования нужно очищать рожок и фильтр.

Автоматическая кофемашина

Настоящая находка для ценителей кофе. Эта машина сделает всё сама — важно лишь следить за объёмами воды, кофейных зёрен и молока. Обычно резервуары для ингредиентов рассчитаны таким образом, что можно приготовить несколько чашек кофе.

Автоматическая кофемашина оснащена панелью управления, вы можете выбирать, какой напиток хотите сегодня — от классического эспрессо до необычного ристретто. Такой прибор удобен тем, что кофейная гуща попадает во встроенную урну, которую нужно периодически опорожнять. В зависимости от модели и дополнительных функций возможно одновременное приготовление двух чашек, бывает также встроенная система фильтрации воды.

Плюсы:

большой выбор напитков;

более насыщенный вкус кофе;

автоматизированная быстрая работа.

Минусы:

высокая цена;

большие габариты прибора, которому придётся выделить отдельное место.

Важные характеристики

Перед тем как выбрать кофемашину для дома, нужно ознакомиться с техническими показателями и понять, какие вам необходимы.

Мощность

Высокая мощность позволяет быстрее приготовить кофе. Однако такие приборы бьют по энергозатратам. Поэтому, если вы обычно не сильно спешите и готовы потратить чуть больше времени на варку кофе, выбирайте модели с мощностью 1000-1500 Вт.

Давление горячей воды

От него зависит приготовление кофе в заварочном блоке. Предпочтительнее выбирать приборы со средним давлением, так как низкий уровень не позволит напитку завариться до нормальной крепости и насыщенности.

Тип нагревателя

Обычно используется два вида нагревательных элементов.

Бойлер. Вода нагревается в специальном отсеке-бойлере до необходимой температуры. После этого жидкость проходит через молотый кофе, и в итоге мы получаем напиток. Плюс бойлерной системы в экономии энергии и в большей производительности. Устройства с бойлерами обычно используют в кофейнях.

Термоблок. В этом случае вода нагревается порционно при помощи спиралевидных тэнов. Такой системой оснащено большинство домашних кофемашин. Они компактнее, легче по весу.

Объёмы резервуаров для кофе и воды

Всё зависит от того, сколько чашек кофе вы намерены варить в короткий промежуток времени — например, за утро. Резервуар для воды объëмом в 1,5-2 л вполне достаточен для семьи из двух взрослых человек.

Дополнительные функции

Некоторые модели оснащены дополнительными возможностями, которые делают процесс приготовления напитков комфортнее.

Таймер

Звуковой сигнал оповещает вас о готовности кофе. Пейте — пока горячий.

Одновременное приготовление двух чашек

Это очень удобно, если в семье не один кофейный гурман. Не нужно ожидать своей очереди, а можно наслаждаться ароматным напитком вместе.

Усиление вкуса

Это происходит за счёт предварительного заваривания кофе — напиток получается насыщеннее, ароматнее, крепче.

Самоочистка от накипи

Такая система сама следит за образованием минералов и нейтрализует их, также обычно в подобных устройствах прилагается автоочистка капучинатора. Однако эти системы не могут полностью очистить резервуары, поэтому ручная мойка всё равно потребуется.

Подогрев чашек

Кружка на поддоне подогревается до приготовления и розлива жидкости. Кроме того, вы забудете про такую проблему, как остывший кофе.

Горячий шоколад

Есть устройства с отдельной емкостью для тёртого шоколада, какао и молока. Такому изобретению порадуются дети — горячий шоколад можно готовить каждое утро. Главное — под присмотром родителей.

Выбираем кофейные зёрна для кофемашины

С капсульными и чалдовыми устройствами всё понятно — вкусовые особенности указаны на самих капсулах и чалдах. А для рожковых и автоматических машин следует выбирать зёрна, которые определяют качество и вкус кофе. Поэтому некоторые моменты не нужно игнорировать. А именно:

Свежесть зёрен. Предпочтительно выбирать свежеобжаренные кофейные зёрна, так как они сохраняют богатый аромат и вкус. Обратите внимание на дату обжарки на упаковке.

Сорт кофе. Каждый имеет свои характеристики. Ознакомьтесь с различными сортами (арабика, робуста и другие) и выберите тот, который соответствует вашим предпочтениям.

Степень обжарки кофейных зёрен. Влияет на их вкусовые качества.

Как ухаживать за кофемашиной?

Уход за рожковой кофемашиной

После каждого использования промывайте рожковый фильтр под проточной водой, чтобы удалить остатки кофе. Рекомендуется протирать корпус и другие поверхности кофемашины сухой тканью.

Промывка кофемашины. Проводите регулярную промывку кофемашины с помощью специальных моющих таблеток или раствора для удаления накипи и осадков. Это поможет поддерживать чистоту и бесперебойную работу устройства.

Обслуживание кофемолки. Если у вашей кофемашины есть встроенная кофемолка, регулярно чистите её, чтобы сохранить качество помола кофе.

Замена фильтров и аксессуаров. В зависимости от модели кофемашины следите за состоянием фильтров, уплотнителей. При необходимости заменяйте их своевременно, чтобы предотвратить протечки и другие проблемы.

Чистка воронки для кофе. В отверстии, куда вставляется рожок с молотым кофе, часто застревают остатки. Поэтому раз в неделю ручкой чайной ложки очень аккуратно соскоблите застывший кофе.

Уход за капсульной и чалдовой кофемашинами

После каждого использования протирайте наружные поверхности кофемашины и поддон для капсул с помощью влажной ткани. Это поможет удалить остатки кофе и поддерживать чистоту устройства.

Регулярно очищайте и дезинфицируйте резервуар для воды, чтобы предотвратить размножение бактерий и плесени. Используйте мягкие моющие средства и тщательно промывайте отсек перед наполнением.

Уход за автоматической кофемашиной

Чистка заварочного блока

Периодически следует вынимать заварочный блок и промывать его под проточной водой.

Меняйте встроенный фильтр для очистки воды во избежание появления накипи. Они рассчитаны на определённое количество жидкости (обычно указывается в инструкции).

Кстати, во многих устройствах есть система очистки, которая сигнализирует о загрязнении. Более современные модели даже блокируют процесс варки. Пока не помоете — кофе не ждите.

Чистка капучинатора

Автоматический капучинатор желательно после каждого использования тщательно промывать и вытирать насухо. Иначе молоко присохнет и забьёт саму трубку, по которой подается жидкость.

Капучинатор можно мыть при помощи обычного моющего средства для посуды или же в посудомоечной машине. Если же всё-таки вы не углядели и молоко превратилось в жёсткую корку, то замочите капучинатор в тёплой воде с небольшим количеством моющего средства.

Как выбрать кофемашину: 8 советов

Для начала определитесь, как часто и какое количество чашек кофе вы будете готовить ежедневно. Отталкиваясь от этого решения, обратите внимание на критерии ниже.

Кофемашина — это мини-бариста на вашей кухне. Устройство не только готовит кофе по вашему вкусу, но и экономит время. При выборе кофемашины следует учитывать несколько ключевых факторов, которые помогут определить наиболее подходящую модель для ваших потребностей. Для начала определите, какого типа кофемашину вы предпочитаете — автоматическую, рожковую, капсульную или чалдовую. Каждый тип имеет свои особенности и функциональные возможности.