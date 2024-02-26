Названы простые способы борьбы с влагой на окнах

Специалисты предупредили, что конденсат на окнах представляет собой серьезную опасность для здоровья, а также для самого помещения. В первую очередь влага создает идеальные условия для развития плесени и грибка, вызывающих аллергию и другие заболевания дыхательной системы. Кроме того, она способна вызвать разрушение материалов оконной рамы: деревянные рамы начнут гнить, а металлические ржаветь, что чревато потерей тепла в доме. Наконец, конденсат на окнах может привести к увеличению общей влажности в помещении — в этом случае плесень начнет распространяться на стенах, мебели и других поверхностях.