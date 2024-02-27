Как подготовить картофель к посадке

Традиционные сроки посадки картофеля – длинные майские праздники, но времени на подготовку клубней у дачников мало. В какой последовательности надлежит работать, рассказал в беседе с aif.ru агроном Денис Терентьев.

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«Самое первое действие – ревизия и отбраковка. Наиболее подходящий посадочный материал картофеля – размером с обычное куриное яйцо, весом не менее 50, но не более 80-100 г, без повреждений и признаков болезней. Осмотрите семенной фонд, запасенный с прошлого сезона, и избавьтесь от всего, что не соответствует указанным параметрам», –рассказал эксперт.

Затем, по словам специалиста, начнется процесс обеззараживания. Его проводят двумя способами. Первый – отобранный картофель раскладывается в помещение с температурой плюс 22 градуса и доступом к солнечном свету, спустя 10-14 дней семенные клубни обретают ровный зеленый цвет. Второй – обработка картофеля различными средствами (от золы и борной кислоты до формалина и специализированных биопрепаратов).

После чего, как отметил Терентьев, наступает самый ответственный этап –проращивание.

«Сухое проращивание на свету требует именно большой площади. Клубни надо расположить в один слой в хорошо освещенном помещении при температуре воздуха плюс 14 градусов и периодически их переворачивать. Примерно за 22-26 дней у клубней формируются крепкие, коренастые ростки», – подчеркнул агроном.

Есть и другие способы проращивания. Например, в темном помещении, которое вентилируется. Также есть влажное проращивание – в таком случае семенные клубни укладывают в ящики, засыпают опилками или смесью опилок с торфом и регулярно увлажняют этот субстрат раствором из суперфосфата и калийной соли.