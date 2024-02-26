Назван способ спасти ковер от кошачьей мочи

Если пятно на ковре было обнаружено сразу, его следует посыпать содой и оставить на полчаса. Если моча уже успела впитаться, ковер нужно сначала смочить, а затем обработать содой. После испачканный участок необходимо полить перекисью водорода. Отмечается, что при этом не нужно тереть, чистить или взаимодействовать с поверхностью другим способом.