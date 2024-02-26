Эксперт объяснил, что лучше выбрать для дома: кондиционер или сплит-систему

На первый взгляд кажется, что разницы между сплит-системой и кондиционером нет никакой. Однако это вовсе не так.

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Кондиционер — моноблок, который устанавливается на стену или прямо на окно. Это устройство забирает из помещения воздух, охлаждает его и выводит обратно. При этом тёплый воздух выходит наружу через открытое окно или через вентиляцию.

Сплит-система при этом состоит из двух частей. Один блок располагается внутри помещения, а другой — снаружи. Эти блоки соединяются между собой трубами, в которых находится хладагент. Работают сплит-системы эффективнее и тише, чем кондиционеры.

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Среди плюсов кондиционеров выделяют их относительно невысокую стоимость, мобильность, простоту установки, простоту в эксплуатации. Из недостатков этих устройств можно назвать шум, ограничения по мощности, потребность в довольно большом пространстве для размещения кондиционера.

Сплит-системы отличаются тихой работой, эффективностью, мощностью, возможностью фильтрации воздуха, эстетическим внешним видом. При этом стоят такие системы значительно дороже кондиционеров, требуют регулярного обслуживания, устанавливать их в доме тоже сложно.