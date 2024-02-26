15 лучших пород беспородных собак и что о них нужно знать

При выборе собаки смешанной породы потенциальный владелец должен быть готов к неожиданностям. Однако существуют уже набравшие популярность смешанные породы собак, на которые стоит обратить внимание.

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Дворняжка, дизайнерская порода, беспородная... для собак смешанных пород существуют всевозможные названия. Но эти термины имеют разные значения. Например, смешанная порода или беспородная собака - это собака с известными, но разнообразными родословными, в то время как дизайнерская собака - это собака, намеренно выведенная из двух разных пород.

”Дворняжка“ обычно относится к собакам неизвестного или разнообразного происхождения, ”помесь“ относится к собакам с известными, но разнообразными родительскими породами, а ”дизайнерская собака” - к собакам, намеренно выведенным от двух конкретных чистокровных собак.

Поскольку ни одна из этих собак не принадлежит к определенной породной группе, может быть трудно предсказать их характер, внешний вид и размер, когда они станут взрослыми. Время, когда беспородные собаки перестают расти, также может варьироваться.

Таким образом, потенциальным владельцам собак, которые ищут смешанные породы, нужно быть готовым к неожиданностям. Однако существуют уже набравшие популярность смешанные породы собак, на которые стоит обратить внимание.

1. Мальтипу: вечный щенок.

Мальтипу, полученная в результате скрещивания мальтийской болонки (мама) с той-пуделем (папа) - одна из самых популярных маленьких собак, относящихся к дизайнерским породам. Это преданные, очень умные собаки, и отличный выбор для начинающих собаководов или пожилых людей. Мальтипу очень общительные по характеру и любят играть. Они идеально ладят с детьми. Благодаря скрещиванию с пуделем мальтипу сохраняет интеллект этой породы и очень быстро учится. Мало того, мальтипу является идеальным выбором для людей, страдающих аллергией, поскольку практически не линяет.

Взрослый размер: от 1,5 до 9 кг.

Характер: очень умная, ласковая и преданная.

Потребности в уходе: ежедневно (расчесывать шерсть, мыть раз в неделю).

Потребности в активности: требуется не менее 30 минут упражнений в день, больше игрового времени.

Простота дрессировки: очень легко.

Лай: высокий уровень.

Размер мальтипу будет зависеть от того, у какого заводчика вы берете своего щенка. Многие удивляются, что мальтипу - дорогие собаки. Почему, ведь они "беспородные"? Здесь важен вот какой аргумент: родители мальтипу должны быть чистокровными. У них должны быть родословные. Для получения "идеального" образца скрещиваются мальтийская болонка и оранжевый миниатюрный той-пудель, и чем меньше по размеру родители, тем лучше. Не стесняйтесь спрашивать у своего заводчика документы на родителей.

2. Чаг.

Чаг представляет собой очаровательное сочетание чихуахуа и мопса. Обе породы, как правило, ласковы и тесно привязаны к своим владельцам, поэтому вы можете рассчитывать на лояльного питомца. Чаги требуют относительно небольшой физической нагрузки, но им нужно много игр и внимания дома, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми.

Взрослый размер: от 4,5 до 9 кг.

Характер: ласковая, преданная и уверенная в себе.

Потребности в уходе: еженедельно.

Потребности в активности: требуется до часа упражнений в день.

Легкость дрессировки: средняя.

Лай: средний уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: мопсы - это брахицефальные собаки, поэтому чаг может унаследовать эту черту, которая вызывает затруднение дыхания.

3. Кокапу.

Кокапу, пожалуй, самая популярная помесь и хорошая смешанная порода среднего размера, представляет собой неотразимое сочетание кокер-спаниеля и пуделя. Это очень ласковые собаки, которые любят внимание и компанию, что может сделать их без надлежащей тренировки очень склонными к тревоге разлуки. Они считаются идеальной породой для людей, страдающих аллергией, из-за их шерсти, которая почти не линяет.

Взрослый размер: от 2 до 12 кг

Личность: ласковый, веселый и общительный.

Потребности в уходе: ежедневно

Потребности в активности: требуется не менее часа упражнений в день.

Простота дрессировки: легко.

Лай: средний уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: они могут унаследовать заболевания глаз и дисплазию тазобедренного сустава от своих родительских пород и склонны к ушным инфекциям.

4. Лабрадудль.

Сочетание семейных черт лабрадора-ретривера и умного и ласкового характера пуделя делает эту собаку замечательной помесью во всех отношениях. Лабрадудли - одна из самых известных и хорошо зарекомендовавших себя пород помесей, выведенная в Австралии в 1970-х годах по просьбе слепой женщины, страдающей аллергией на собак. Лабрадора-ретривера обычно сводят со стандартным пуделем, но были известны смеси с миниатюрным пуделем меньшего размера.

Взрослый размер: от 13 до 30 кг (в зависимости от размера родителя пуделя).

Характер: активная, дружелюбная и ласковая.

Потребности в уходе: ежедневно.

Потребности в активности: вам нужно заниматься спортом не менее двух часов в день.

Простота дрессировки: легко.

Лай: средний уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: они могут быть склонны к дисплазии тазобедренного и локтевого суставов, а также к заболеваниям глаз, таким как прогрессирующая атрофия сетчатки.

5. Пагл.

Пагл, смесь мопса и бигля, - любящий и активный компаньон. С двумя такими разными породами, как по характеру, так и по внешнему виду, может быть трудно предсказать, какие черты они унаследуют: они могут перенять манеру поведения мопса, похожую на игривость, или беспокойный нюхательный инстинкт бигля. Поскольку пагли легко переходят в возбужденное состояние, они нуждаются в дополнительном уходе и лучше адаптируются к более прохладному климату.

Взрослый размер: от 6 до 8 кг.

Характер: дружелюбная, энергичная и веселая.

Потребности в уходе: еженедельно.

Потребности в активности: требуется от 30 минут до часа упражнений в день.

Легкость дрессировки: средняя.

Лай: высокий уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: они могут унаследовать брахицефальный синдром мопса, который вызывает затруднения дыхания, и могут быть склонны к ожирению.

6. Кавачон.

Здесь объединились две породы, известные своим веселым нравом: кавалер-кинг-чарльз-спаниель и бишон-фризе. Кавачон - это милое и преданное маленькое животное, чья веселая натура обеспечит вам массу удовольствия. Что касается внешнего вида, то хлопковая шерсть бишона, соединенная с шелковистой волнистой гривой кавалера, обычно гипоаллергенна.

Взрослый размер: от 7 до 15 кг.

Характер: ласковая и веселая.

Потребности в уходе: ежедневно.

Потребности в активности: требуется не менее 30 минут упражнений в день.

Простота дрессировки: легко.

Лай: средний уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: проблемы с сердцем, такие как митральный клапан, могут вызывать беспокойство из-за родства с кавалер-кинг-чарльз спаниелем. Также могут появиться проблемы с глазами.

7. Кавапу.

Кавапу - еще одна очаровательная смесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, на этот раз с пуделем. Они являются одними из самых маленьких дизайнерских помесей и считаются относительно гипоаллергенными. Эти великодушные собаки любят уделять и получать внимание, поэтому в их интересах быть в вашей компании или, что еще лучше, свернуться калачиком у вас на коленях. Из них могут получиться отличные домашние питомцы, кроме того, они даже известны как собаки-терапевты благодаря своему успокаивающему и ласковому характеру.

Взрослый размер: от 3,5 до 11 кг (в зависимости от размера пуделя, с которым вы скрещиваетесь).

Характер: ласковая, отзывчивая и нежная.

Потребности в уходе: ежедневно.

Потребности в активности: требуется около часа упражнений в день.

Простота дрессировки: легко.

Лай: средний уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: наследственные заболевания могут включать сирингомиелию (серьезное неврологическое заболевание) и митральную вальвулопатию кавалер-кинг-чарльз-спаниеля.

8. Лурчер.

Лурчеры, которых часто принимают за настоящую породу, на самом деле представляют собой комбинацию борзой (борзая, ирландская борзая) с другой рабочей породой из группы терьеров или овчарок. К обычным породам борзых относятся стаффордширский бультерьер или колли. Часто они представляют собой смесь нескольких пород. Поскольку они могут происходить от самых разных родителей, трудно точно сказать, каким будет их темперамент, внешний вид и размер. Но одно можно сказать практически точно: более чем вероятно, что у них сильный охотничий инстинкт из-за их корней борзых и, возможно, терьеров. Таким образом, дрессировка типа “твердый отзыв” является обязательной для этой породы.

Взрослый размер: от 11 до 30 кг.

Характер: умная, непринужденная и тактичная.

Потребности в уходе: еженедельно.

Потребности в активности: ему требуется от одного до двух часов упражнений в день (в зависимости от породы, из которой он родом).

Легкость дрессировки: средняя.

Лай: низкий уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: в целом здоровые, но склонные к определенным заболеваниям, таким как перекручивание желудка, разрыв ногтей на ногах, травмы мышц или лап, солнечный удар или тепловой удар. Они также могут подвергаться риску развития остеосаркомы, типа рака костей.

9. Помски.

Эта смесь сибирского хаски и померанского шпица очень привлекательна, но не лишена этических соображений. Из-за большой разницы в размерах обеих родительских собак для получения помета щенков обычно необходимо искусственное оплодотворение. И само собой разумеется, что матерью должна быть хаски, поскольку помет аномально крупных щенков может иметь разрушительные последствия для здоровья. Часто необходимо прибегать к кесареву сечению. Также здесь будет сложно предсказать характер и внешность щенков. Обычно это преданные собаки, более ласковые и менее требовательные, чем хаски.

Взрослый рост: от 9 до 14 кг

Характер: активный, общительный и бодрый.

Потребности в уходе: несколько раз в неделю.

Потребности в активности: требуется один-два часа упражнений в день.

Простота дрессировки: от среднего до сложного.

Лай: высокий уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: склонность к заболеваниям, характерным для разных пород родителей, такие как дисплазия тазобедренного сустава, заболевания глаз и проблемы с зубами.

10. Шнаудль.

Сочетание интеллекта пуделя с преданностью и игривостью шнауцера делает шнаудля энергичным и милым компаньоном. Нет ничего, что ему нравится больше, чем внимание и теплые объятия в перерывах между прогулками на свежем воздухе. И пудель, и шнауцер в значительной степени гипоаллергенны, что делает их популярными среди людей, страдающих аллергией на собак. Шерсть может быть разной по консистенции: рыхлой и волнистой, густой и вьющейся или плотной.

Взрослый размер: от 11 до 35 кг (гигантская), от 5 до 7 кг (стандартная), от 3 до 5 кг (миниатюрная).

Характер: ласковая, веселая и активная.

Потребности в уходе: ежедневно.

Потребности в активности: требуется от одного до двух часов упражнений в день.

Простота дрессировки: легко.

Лай: высокий уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: в зависимости от размера родительского шнауцера они могут быть склонны к дисплазии тазобедренного сустава. Проблемы с глазами и кожные заболевания также могут вызывать беспокойство.

11. Чивини.

Чивини, получивший прозвище “немецкий тако” или “мексиканский хот-дог”, представляет собой восхитительную смесь чихуахуа и таксы. Считается, что эти крошечные собачки изначально были выведены для облегчения проблем со спиной, от которых обычно страдают таксы. Результат? Собака с большим сердцем и индивидуальностью. Длина шерсти может варьироваться в зависимости от типа шерсти родительской таксы - гладкой или длинношерстной.

Взрослый размер: от 2 до 5 кг

Характер: лояльная, энергичная и общительная.

Потребности в уходе: еженедельно.

Потребности в физической активности: не менее 30 минут упражнений в день.

Легкость дрессировки: средняя.

Лай: высокая склонность

Возможные проблемы со здоровьем: проблемы с зубами из-за небольшого размера рта, а также могут быть частыми проблемы со спиной, унаследованные от родительской таксы.

12. Морки.

Маленькая морки, одна из самых популярных йоркширских смешанных пород, поражает любого своей маленькой мордашкой плюшевого мишки и длинными шелковистыми волосами. Эта помесь йоркширского терьера и мальтийской болонки очень ласковая, с отличным характером и "живой жилкой". Они не любят оставаться одни и с удовольствием ходят по пятам за своим владельцем или сидят у них на коленях.

Взрослый размер: от 2 до 3,5 кг.

Характер: игривая, энергичная и покладистая.

Потребности в уходе: ежедневно.

Потребности в активности: около 30 минут в день.

Легкость дрессировки: средняя.

Лай: высокий уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: он может быть склонен к проблемам с зубами, а также к вывиху надколенника и коллапсу трахеи, которые часто встречаются у мелких пород.

13. Бернедудль.

Бернедудль - неотразимая помесь бернского бойера и пуделя, известен своим нежным и ласковым характером. Умные собаки, имеющие репутацию самых упрямых представителей породы пуделей, поэтому очень важны хорошее дрессировка и ранняя социализация. Шерсть обычно трехцветная, волнистая и с небольшой линькой, но есть и другие цветовые вариации.

Взрослый размер: от 4,5 кг (маленький вариант) до 40 кг (стандартный вариант)

Характер: восторженная, предприимчивая и любящая.

Потребности в уходе: от ежедневного до еженедельного (в зависимости от типа шерсти).

Потребности в активности: от одного до двух часов упражнений в день.

Легкость дрессировки: средняя.

Лай: низкий уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: он может быть склонен к дисплазии тазобедренных и локтевых суставов, а также к определенным видам рака, унаследованным от бернского бойера.

14. Ауссидудль.

Ауссидудль - это сочетание верной и игривой австралийской овчарки и интеллекта пуделя. Это заботливые компаньоны, собаки-терапевты. Легко устанавливают связь с людьми. Ауссидудли являются энергичными собаками, которым нравятся длительные прогулки и много умственной стимуляции.

Взрослый размер: 22-32 кг (стандартный), 7-14 кг (миниатюрный).

Характер: ласковая, спортивная и преданная.

Потребности в уходе: ежедневно или через день.

Потребности в активности: около двух часов упражнений в день.

Простота дрессировки: легко.

Лай: средний уровень.

Возможные проблемы со здоровьем: он может быть склонен к дисплазии тазобедренного сустава, эпилепсии и некоторым заболеваниям глаз, унаследованным от австралийской овчарки.

15. Лабмаранер.

Это смесь лабрадора и веймаранера. Большой, энергичной собаке, наполненной охотничьими инстинктами, потребуется много физической нагрузки, чтобы стать счастливым членом вашей семьи. Это собака, которой нужна работа, такая как охота, походы, бег трусцой, аджилити или флайбол. У них короткая шерсть, обычно коричневого, желтого, черного или серого цвета.

Взрослый размер: от 27 до 45 кг.

Характер: активная, ласковая и общительная.

Потребности в уходе: ежедневно.

Потребности в активности: один-два часа упражнений в день.

Простота дрессировки: легко.

Лай: средний уровень.