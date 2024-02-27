Выращивание каких цветов на дачном участке может обернуться уголовным делом?

В феврале 2024 года в постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…» были внесены изменения, в частности был расширен список растений, которые запрещено выращивать на придомовых территориях и дачных участках, пишет РИАМО.

Под запрет попали такие культуры, как Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor), Гармала (растение рода Peganum), Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa).

В перечень постановления, которое впервые было опубликовано в 2010 году и обновлялось пять раз, также входят:

Банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi);

Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);

Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;

Диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana);

Ибога (растение вида Tabernanthe iboga);

Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин;

Кат (растение вида Catha edulis);

Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);

Конопля (растение рода Cannabis);

Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);

Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose);

Психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis);

Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);

Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);

Эфедра (растение рода Ephedra L).

За разведение этих цветов предусмотрено наказание по уголовной статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Десять или более кустов на участке повлекут за собой штраф до 300 тысяч рублей либо на срок до двух лет. Более 100 кустов – лишение свободы на срок до восьми лет. При этом наказать могут и за вьюнки, которые выросли на участке самостоятельно. Задача хозяина – вовремя уничтожать «запрещенку».

Особую опасность в этом плане предоставляет ипомея, поскольку растение активно распространяется на дачных участках без помощи человека. Вьюнок часто украшает заборы и беседки. У ипомеи несколько сотен видов, но выращивать противозаконно только трехцветную. Она попала в список запрещенных растений из-за содержащегося в его семенах токсичного вещества – эргина. Его оборот запрещен действующим законодательством.